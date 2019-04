Beto Barbosa, que há cerca de 45 dias anunciou que estava "100% curado" de um câncer na próstata e na bexiga, comemorou sua volta aos palcos. Neste domingo, (3)1, o cantor publicou um vídeo de uma de suas apresentações. No trecho, ele anima o público com a música Preta.



"Mais uma vez meu coração bateu forte e acelerou. João Pessoa na sexta e Campina Grande no sábado, dois shows lotados de belos corações", escreveu Barbosa na legenda.



As duas apresentações marcaram "uma volta de muitas alegrias e felicidade" para o cantor, que agradeceu a Deus, ao seu empresário, aos fãs, à imprensa e aos parceiros que organizaram os eventos. "Amo vocês", escreveu.



No dia 17 de fevereiro, Beto Barbosa contou aos seguidores que estava "100% curado" de um câncer na próstata e na bexiga. Em janeiro, ele havia passado por uma cirurgia para retirada da bexiga.