Sérgio Magrão estará, como ele mesmo diz, “policiando” o relógio. Não quer que o encontro entre três pesos pesados da música mineira no palco do Km de Vantagens Hall vire uma maratona. “Quarenta minutos para cada um é o ideal. Se não, fica muito cansativo para o público”, registra o baixista do 14 Bis, banda que se juntará a Beto Guedes e Sagrado Coração da Terra numa inédita apresentação neste sábado.

Além de BH, o Rio de Janeiro também deverá receber este “power trio”, mas a expectativa dos artistas é que o encontro vá muito além destas duas praças. Apesar dos estilos diferentes, cada um deles ajudou a fortalecer a música do estado, tendo como ponto de partida a segunda metade da década de 1970. Guedes flertou com o Clube da Esquina e os dois grupos beberam da fonte do rock progressivo.



No palco, os shows acontecerão separadamente, com Guedes abrindo a noite que será encerrada pelo 14 Bis. Mas como os caminhos deles já se cruzaram muitas vezes, o público pode esperar participações especiais num show e outro. Cláudio Venturini, vocalista e guitarrista do 14 Bis, por exemplo, pode muito bem tocar com Guedes “Sonhando o Futuro”, já que ele é um dos autores da música.

Magrão destaca que há outras razões para comemorar: o grupo acabou de completar, em dezembro, 40 anos de carreira. O “parabéns para você” virá na forma de um CD/DVD acústico a ser lançado no mês que vem. Depois de um longo hiato sem lançar um disco de inéditas, o 14 Bis deverá quebrar o jejum neste ano. “Música não falta. Estamos sempre compondo. Só não gravamos antes por causa dos shows”.



São cerca de 70 apresentações por ano. “Ninguém cansa (da cara do outro). Gostamos muito de estar na estrada”, registra. É esse prazer em subir ao palco o responsável pela renovação dos fãs. “A metade deles está na faixa de 15 a 25 anos. Certamente foram levados por seus pais e passaram a nos curtir”, salienta o carioca Magrão, único não-mineiro da banda formada ainda pelo baterista Hely Rodrigues e pelo tecladista Vermelho.

Primeiro a subir ao palco, Beto Guedes promete celebrar temas como a paz, a natureza e o amor a partir de canções como “Sol de Primavera”, “Amor de Índio”, “Sal da Terra”, “Feira Moderna” e “Maria Solidária”, música-tema da novela “Coração de Estudante”, da TV Globo. Ele estará acompanhado dos músicos Neném (bateria), Adriano Campagnani (baixo), Ian Guedes (guitarra) e Will Motta (teclados).

Considerado um dos maiores nomes do rock progressivo latino-americano, o Sagrado Coração da Terra completa 40 anos e volta com a sua formação clássica: Marcus Viana na voz, violino elétrico e teclados, Augusto Rennó (guitarra), Ivan Correa (contrabaixo), Eduardo Campos (bateria e percussão) e os tecladistas Danilo Abreu e João Viana. O grupo mesclará hits já consagrados a grandes sucessos para TV, como “Pantanal”, “Terra Nostra”, “Xica da Silva”.

Quando: no sábado, dia 08/02, às 22h

Onde: Km de Vantagens Hall (Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – São Pedro)

Ingressos: variam de R$ 80 (R$ 40, a meia) a R$ 150 (mesa do setor I) e podem ser adquiridos no site ticketsforfun.com.br e nas bilheterias do espaço