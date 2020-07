A cantora norte-americana Beyoncé lançou nesta sexta-feira (31) o clipe da música "Already" no Youtube. O vídeo conta ainda com a participação do ganês Shatta Wale. Os arranjos são do grupo eletrônico Major Lazer.

A música faz parte do novo álbum, "Black is King", inspirado por "O Rei Leão", que foi refilmado em 2019 com a cantora sendo reponsável pela voz da personagem Nala.

O álbum foi disponibilizado nesta sexta apenas nos EUA, pela plataforma de streaming Disney+. Já as músicas podem ser acessadas por platformas digitais como Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Music.

Confira o clipe de "Already":