A interjeição “uai” cederá espaço hoje à noite para a exaltação “tri legal” em Belo Horizonte, quando o Palácio das Artes recebe o primeiro show de dois nomes icônicos da música do Rio Grande do Sul. A banda Nenhum De Nós se apresentará com os irmãos Kleiton & Kledir, dupla pioneira em tornar o ritmo da região conhecido no restante do Brasil.

“Quando nos mudamos para o Rio de Janeiro era comum nos perguntarem com surpresa se também se fazia música no Rio Grande do Sul”, lembra Kledir Ramil, em referência à mudança do Sul para a capital fluminense, na década de 1970. Mudança, aliás, que inspirou um dos maiores clássicos da dupla, que completa 40 anos de carreira ano que vem. Os versos “Deu pra ti, Baixo astral, Vou pra Porto Alegre, Tchau” fazem alusão à distância de mais de 1500 quilômetros de casa. “Essa é a nossa música do exílio. Estávamos passando dificuldades no Rio e com saudades de Porto Alegre, que tem a lenda de ser um lugar mágico, por estar localizada na latitude 30”, lembra o músico.

Apesar de ter a capital gaúcha como referência, a dupla nasceu em Pelotas, cidade gaúcha que recebeu o primeiro show dos porto-alegrenses do Nenhum de Nós. Para se ter uma ideia da influência exercida por Kleiton & Kledir no grupo de rock com 33 anos de estrada, a banda foi convidada para participar de uma série de episódios do Canal BIS – “Depois Daquele Álbum” – em que artistas convidados cantam músicas de um álbum que tenha marcado sua carreira.

O vocalista Thedy Corrêa é categórico ao explicar a escolha de um álbum de 1983 da dupla, essencial para sua própria formação musical. “São meus ídolos de juventude. Não sei dizer se haveria Nenhum De Nós se não houvesse Kleiton & Kledir”, afirma.

“O interessante dessa parceria é que não fazemos cada um sua parte e depois juntamos. A montagem do show é bem colaborativa”, pontuam, em uníssono, Thedy e Kledir, antecipando um repertório de canções bem familiares ao público, como “Astronauta de Mármore”, “Vira Virou”, “Camila Camila” e “Paz e Amor”.

“Vamos para o palco como um terceiro conjunto. Acrescentamos um pouco do nosso DNA acústico de violões e o violino do Kleiton ao rock com acordeão deles”, complementa Kledir, que celebra o acaso de Belo Horizonte receber esse primeiro show, terra de uma de suas grandes influências, o Clube da Esquina. “Somos musicalmente próximos a Milton e companhia. O três por quatro é um ritmo que só tem no Rio Grande e em Minas, não tem no resto do Brasil”.

Confira seis músicas que estarão no repertório do show

SERVIÇO

Show Kleiton & Kledir com a banda Nenhum de Nós

Sexta-feira (27) às 21h

Grande Teatro do Palácio das Artes Ingressos de R$ 100 a R$ 140 (inteira)