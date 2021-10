A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura (FMC), promove de 18 a 24 de outubro, a “Semana Especial da Cultura da Infância”. O evento integra o projeto Territórios Criativos, desenvolvido pelos Centros Culturais da FMC, e contará com ações virtuais e presenciais nas áreas de teatro, dança, música, patrimônio cultural, circo e literatura. Todas as atividades são gratuitas e seguem os protocolos de prevenção à Covid-19. A programação completa do evento e o link para inscrições estão disponíveis no Portal da Prefeitura.

A Semana Especial da Cultura da Infância é voltada para crianças, adolescentes, famílias e profissionais em geral que se dedicam ao público infantil. A intenção do projeto é valorizar as expressões artísticas desenvolvidas nas comunidades do entorno dos Centros Culturais, além de colaborar com a formação de público, por meio da difusão cultural.

“O público infanto-juvenil é um dos que mais acessa aos equipamentos descentralizados. Trazem uma demanda diária e desafiadora que exige das equipes sensibilidade, atenção e diálogo, no intuito de contribuir na formação cidadã. É desse conceito que surge a programação da Semana Especial da Cultura da Infância, desenvolvida pelas equipes dos centros culturais com base no conhecimento das demandas dos territórios e da rede como um todo. A intenção é oferecer a esse público um novo olhar, por meio do universo da arte.”, afirma Bárbara Bof, Diretora de Promoção dos Direitos Culturais da Fundação Municipal de Cultura.

Um dos destaques da programação será a retomada das atividades presenciais em alguns dos Centros Culturais da cidade. O Centro Cultural Lindeia Regina (Barreiro), por exemplo, promove no dia 21, quinta-feira, a oficina “Mandalas em Aquarela”. direcionada às crianças a partir de 10 anos, a oficina irá apresentar o conceito de mandala, trabalhando a força das suas imagens, além de propor a produção de um desses símbolos sagrados, por meio da técnica da aquarela. Já o Centro Cultural Bairro das Indústrias (Barreiro) promove no dia 24, domingo, o Encontro Musical. Jovens músicos moradores do território se juntam ao Grupo de Cordas e apresentam músicas do folclore brasileiro e cantigas de roda. A atividade marca o aniversário de 6 anos do Centro Cultural Bairro das Indústrias. Também haverá programação presencial no Centro Cultural Venda Nova. Seguindo os protocolos sanitários, todas as atividades presenciais estão limitadas a 10 participantes.

Entre as atividades virtuais destacam- se as apresentações de espetáculos. No sábado, dia 23, estarão disponíveis no Canal da FMC no Youtube as peças infantis “Uma Surpresa para Benedita”, do Grupo Trampulim e “A Outra História do Boi Estrela”, com o performer Henrique Selva Manara. Já no domingo, dia 24, estará disponível no canal o espetáculo “A Festa do Pijama”, do Grupo Oriundo. A programação virtual da Semana Especial da Cultural da Infância também conta com oficinas de dança, pintura, contação de histórias, além de bate-papos sobre a literatura infantil.

Territórios Criativos

O projeto Territórios Criativos acontece desde 2014 e tem como objetivo potencializar os laços entre o público e os artistas das regiões em que os centros culturais municipais estão localizados, oferecendo uma programação cultural diversa e transversal. Vinculado ao programa de Promoção e Acesso às Artes e à Cultura e à Política de Acesso Democratização e Diversidade, o projeto identifica e promove o fortalecimento de ações peculiares de cada território, considerando o conhecimento das equipes técnicas sobre as áreas atendidas pelos centros culturais. O “Territórios Criativos” vem se consolidando, desde seu lançamento, como uma das principais iniciativas de democratização do acesso à cultura na cidade, estando presente no cronograma tanto dos artistas quanto do público.

