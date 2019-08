As histórias de Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, Curupira e Boitatá são comemoradas no dia 22 de agosto, Dia do Folclore Brasileiro. Na capital, a Fundação Municipal de Cultura celebra a data na 53ª Semana Mineira de Folclore com atrações de dança, rodas de leituras, músicas e brincadeiras. As atividades começaram nesta terça-feira (13) com o debate sobre “O que é patrimônio?”, no Centro Cultural Salgado Filho, e terminam no dia 29 de agosto.

Na dança, o grupo As Rosas do São Bernardo traz rituais, costumes, danças, lendas e canções para mais uma edição do Café com Lorota, nesta quarta (14).

Já na data oficial da tradição, na quinta-feira (22), será aberta a exposição "Cultura Popular", em cartaz no Centro Cultural Liberalino Alves. Por lá, serão expostos livros sobre a cultura, mitos, lendas e festas.

Ainda estão previstas a apresentação do tradicional Grupo Aruanda e as oficinas Mitologia Brasileira e "De saci a pererê", com leitura de textos e produção de desenhos e histórias sobre personagens dos contos.

Confira a programação completa:

13 de agosto - Roda de conversa O que é patrimônio?

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural Salgado Filho

Rua Nova Ponte, 22 - Salgado Filho

Dia 14 de agosto - As Rosas do São Bernardo no Café com Lorota Especial Mês do Folclore

Horário: 19h30

Local: Centro Cultural São Bernardo

Rua Edna Quintel, 320, São Bernardo

Dia 22 de agosto - Exposição Cultura Popular

Horário: 15h

Local: Centro Cultural Liberalino Alves

Av. Antônio Carlos, 842, São Cristóvão

Dia 25 de agosto - Apresentação do Grupo Folclórico Aruanda

Horário: 14h30

Local: Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado

Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904, Itapoã

Dia 29 de agosto - Oficina Mitologia Brasileira

Horário: 14h

Local: Centro Cultural Vila Fátima

Rua São Minguel Arcanjo, 255, Vila Nossa Senhora de Fátima

Oficina: "De saci a pererê"

Horário: 14h

Local: Centro Cultural Vila Fátima

Rua São Minguel Arcanjo, 255, Vila Nossa Senhora de Fátima

*Amanda Souza sob supervisão de Cássia Eponine