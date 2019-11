Não se trata de disponibilizar um disco em vinil para aproveitar um público crescente que gosta das bolachas. “Respeite o Funk!”, primeiro álbum autoral do grupo mineiro de soul Black Machine, que será lançado hoje na Autêntica, foi 100% feito no formato analógico.



“Como é um disco que subliminarmente cita todos os nossos grandes mestres, a partir de algumas batidas, levadas de guitarra, grooves e timbres, tivemos o cuidado de gravar com uma estrutura semelhante à que foi usada por eles”, registra o guitarrista Rafael Carneiro.



Entre as referências que saltam aos ouvidos em “Respeite o Funk!”, título também de uma das faixas, estão Sly Stone, Tim Maia, Mandril, Ohio Players e Isaac Hayes, nomes que sempre estiveram presentes no repertório da Black Machine em seus dez anos de história.



“O que nos moveu, em 2009, foi tocar um soul de influência americana. Éramos uma banda cover e as músicas autorais foram sendo criadas naturalmente ao longo desse processo. Calhou de, ao completarmos dez anos, termos um disco para lançar”, salienta Carneiro.



O disco ganhou o bônus de contar com a voz de Gerson King Combo, o papa da seara funk/soul no Brasil. “Quando fomos convidados para ser a banda de apoio dele, numa festa ocorrida em 2018, a sensação era de que nos conhecíamos a vida inteira e ficamos muito próximos”.



SEM COMPUTADOR



O LP foi produzido no estúdio Bunker Analog, de Anderson Guerra, que se valeu de técnicas como hard pan (colocar os elementos num extremo apenas, direito ou esquerdo) e compressão paralela, além das fitas de rolo. “Queríamos um ambiente sem computador”.



Além do disco em vinil, cuja prensagem foi de 250 cópias, o show na Autêntica terá o lançamento de uma cerveja artesanal com o nome do grupo, do tipo Brown IPA (forte e amarga). A escolha não é por acaso, já que leva o sobrenome de James Brown.



No palco, um dos convidados será o rapper mineiro Psycoprata, que estava em turnê pelo Chile e apresentará o show “O Exército Invisível”.



SERVIÇO

Show de lançamento do disco “Respeite o Funk!” da banda mineira Black Machine – Hoje, a partir das 22h, em A Autêntica (Rua Alagoas, 1172 – Savassi). Ingressos: R$ 15 (antecipado) e R$ 20 (portaria)