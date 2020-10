Um dos maiores blocos de Carnaval de Belo Horizonte, o “Então, Brilha!” lança o primeiro de três singles autorais em 2020. A canção "Batipané", composta por Rubens Aredes, vocalista do bloco, e produzida por William Alves, apresenta uma mistura de salsa com samba-reggae, canta a esperança, a fé e o amor como formas de superação das dificuldades impostas pela pandemia de Covid -19. A canção poderá ser ouvida em todas as plataformas digitais. Também com vídeoclipe no canal do YouTube do Bloco.

Rubens Aredes conta que a música nasceu de sua observação da angústia das pessoas por causa do isolamento social imposto pela pandemia do novo Coronavírus “Na madrugada de 6 de julho, acordei minutos antes do sol. Era o ápice da quarentena em BH e eu vinha de uma jornada intensa de trabalho dando aulas para os meus diversos alunos da Escola de Canto e Consciência Corporal Rubens Aredes e dando oficinas para os integrantes do bloco Coração Leviano, dentre outras atividades virtuais. Sempre em contato virtual com muita gente, eu podia perceber que as pessoas se encontravam com angústia, medo e incerteza”, lembra o compositor.

A música nasceu com o sol e de forma rápida. “Abri a janela do quarto, olhei o céu ainda escuro da madrugada e comecei a meditar, foi então que o sol começou a nascer e junto com ele nasceram os primeiros versos da canção. Quando o sol terminou de despontar e se podia ver a bola de fogo por inteira, meu coração se encheu de alegria e esperança e veio então o ápice da canção”, conta Rubens.

O lema do bloco “Então, brilha!” é inspirado em um poema do escritor russo Vladimir Maiakovski e eternizado na letra da canção “Gente”, de Caetano Veloso: “Gente é para Brilhar!”. A agremiação carnavalesca belo-horizontina é uma das mais cheias do sábado de folia. O “Então, Brilha!” se dedica à defesa da diversidade, igualdade, liberdade e usa seus espaços de comunicação para apoiar a causa LGTBQIA+, da população negra, do movimento feminista e da classe trabalhadora.

Em 2020, o bloco completou dez anos de estrada e, mesmo diante da adversidade da pandemia da Covd-19, tem se movimentado por meio das redes sociais e tecnologias com o objetivo de produzir arte e se preparar para o próximo carnaval ainda sem previsão de data.

Confira o clipe: