O Sempre Um Papo recebe nesta quarta (19), às 19h, o renomado fotógrafo Bob Wolfenson. Ele falará sobre o livro “Desnorte”, que reúne uma seleção de 128 fotos, incluindo retratos e registros de viagem até nus e cenas de família. O encontro terá mediação de Afonso Borges e terá transmissão no Youtube, Instagram e Facebook do Sempre Um Papo.

"Desnorte" reúne uma seleção de trabalhos do artista e fotógrafo que completou, em 2021, 50 anos de carreira, com mais de 128 fotos feitas por ele, desde retratos e registros de viagem até nus e cenas de família.

Nascido em 1954, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, Bob Wolfenson foi criado no caldeirão sincrético judaísmo/socialismo. Com 16 anos, ainda como aprendiz na Editora Abril, o artista iniciava uma trajetória que se tornaria um chamado vocacional: o momento em que o trabalho fotográfico passa a ser central em sua vida, de tal forma que hoje é impossível dissociarmos artista e obra.

Com projeto gráfico e coedição do designer Eduardo Hirama, a publicação abrange fotos de moda, polaroides, imagens extraídas de seus livros/exposições, fotos de viagens, anotações fotográficas, álbuns de família e nus femininos feitos para trabalhos comissionados. Dispor lado a lado imagens de épocas, assuntos e lugares díspares – até mesmo inconciliáveis – mostra-se um grande desafio quando se pretende dar conta, ainda que de forma sucinta, de uma carreira tão longa e multifacetada.