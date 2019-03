O apresentador e jornalista Rodrigo Bocardi, que comanda o Bom Dia São Paulo todas as manhãs na Rede Globo, participou do programa Cozinha Prática com Rita Lobo, no GNT, exibido nesta quinta-feira, (28).



Com o intuito de passar a informação de que "alimentação não é assunto de dona de casa, é da casa", Rita convidou o jornalista para preparar um jantar italiano com risoto e tiramisu.



"Quero falar com os homens que chegam em casa depois de um dia cansativo de trabalho, tomam aquele banho, 'botam' o pijamão, sentam no sofá pra ver TV e esperam a esposa dizer: 'vem, meu bem, que a comida já está na mesa"', diz na legenda de uma foto publicada no Instagram. Em seguida, ele quebra o estereótipo de que homens não devem cozinhar: "Nem vem com aquela outra frase, a de que não sabe cozinhar para justificar a preguiça, que não vai colar. E nem diga também que é caro. Os pratos vão custar menos que o rateio da pelada de futebol", brincou.



Também no Instagram, Rita Lobo compartilhou diversos cliques do programa com Bocardi e acrescentou: "Acho que com esse programa fica claro por que eu sempre digo que alimentação não é assunto de dona de casa, é assunto da casa. Quando todo mundo cozinha, dá para excluir os ultraprocessados da mesa e garantir comida de verdade todos os dias".