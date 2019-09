O feriado caiu em um sábado e dessa vez não deu para sair da cidade… mas isso não quer dizer que não dá para aproveitar a intensa programação cultural que será realizada em Belo Horizonte neste fim de semana. E o melhor: tem muita coisa boa com entrada franca.

Uma boa opção é curtir o aniversário de 90 anos do icônico Mercado Central. Além de apresentação musical, haverá distribuição de seis mil brownies para celebrar a data. Dá para aproveitar também o Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais, o festival Verbo Gentileza, o FestcurtasBH ou o World Fun Fest.

Tem ainda o concerto que a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais fará em plena Praça da Savassi de forma inédita.

SEXTA (6)

Evento apresenta literatura a crianças

Até domingo, acontece o Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais. A programação contempla contações de histórias, o Coral dos Desafinados, sarau de poesia, oficinas e bate-papos. O autor homenageado é o poeta Antonio Libério Neves e o tema dessa edição é "Tem criança, Tem Poesia". Veja a programação no site www.salaodolivro.com.br.

Onde: Casa Raja Shopping (av. Raja Gabaglia, 3950)

Quando: sexta e sábado, das 9h às 20h, domingo, das 10h às 18h

Authentic Games inspira brincadeiras

A garotada tem até domingo para curtir o "Mundo Authentic Games". Trata-se de um espaço interativo e temático voltado para crianças de até 12 anos, com nove atrações, que promete levar muita alegria, aventura e diversão para os "maninhos e maninhas". Tem piscina de bolinhas e uma estação de realidade virtual.

Onde: Praça de Eventos - Piso 1 do Boulevard Shopping (Avenida dos Andradas, 3.000)

Quando: sexta e domingo, das 14h às 20h, e sábado, das 12h às 21h

Dois shows de violão em mostra internacional

O projeto Sons da cidade: Mostra Internacional de Violão de Belo Horizonte apresenta dois recitais nesta sexta. Às 19h, André Siqueira (PR) mostra arranjos de música brasileira para violão barítono. Em seguida, Elodie Bouny divulga o seu último CD “Terra Adentro”.

Onde: Conservatório da UFMG (av. Afonso Pena, 1534 - entrada acessível pela Rua Guajajaras, 100, Centro)

Quando: sexta, às 19h

Últimos dias do 21º FestcurtasBH

Até domingo dá para aproveitar a programação do 21º FestcurtasBH, que está sendo realizado no Cine Humberto Mauro. No sábado, às 20h, serão anunciados os vencedores das mostras Competitivas Internacional, Brasil e Minas, além do melhor filme eleito pelo júri popular. No domingo, o filme “Vaga Carne”, de Grace Passô e Ricardo Alves, será exibido às 17h e comentado pela pesquisadora Tatiana Carvalho Costa.

Onde: Cine Humberto Mauro – Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1537)

Quando: até domingo

SÁBADO (7)

Aniversário do Mercado Central

A partir das 9h30, na Praça do Abacaxi, haverá a distribuição de 600 quilos de bolo. No total, o Mercado Central presenteará os clientes com seis mil pedaços de brownies. Uma banda musical também se apresentará no local e cantará o tradicional parabéns para o mercado.

Onde: Mercado Central (Centro de Belo Horizonte)

Quando: sábado, a partir das 9h30

Verbo Gentileza ocupa Floriano Peixoto

O Festival Verbo Gentileza ocupa a praça Floriano Peixoto mais uma vez. Na programação musical, estão trio Muntchako (de Brasília), Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Yônica, Choro por Elas, entre outros. Haverá ainda oficinas para adultos e crianças, artes cênicas, feiras de economia criativa e de comidinhas regionais. Além, é claro, do Portal da Gentileza, a instalação de fitas coloridas que cria toda a atmosfera do Festival.

Onde: Praça Floriano Peixoto (Santa Efigênia)

Quando: sábado e domingo, das 10h às 22h

Gastronomia de vários países em um só lugar

Vários aspectos da cultura mundial, com gastronomia, artesanato e música serão reunidos no World Fun Fest. Voltado para toda a família, o evento vai trazer, além de pratos especiais e a boa cerveja artesanal, apresentações musicais, muitas danças típicas e um espaço kids exclusivo para os pequenos se divertirem. Mais de 15 barracas de alimentação serão disponibilizadas, atendendo a todos os gostos com sabores deliciosos da gastronomia mundial. Os ingressos gratuitos devem ser retirados previamente pelo www.sympla.com.br.

Onde: Praça José Mendes Junior, em frente a Casa Fiat de Cultura

Quando: sábado, das 11h às 19h

Velotrol toca no Lemon Bar

O Lemon Bar e Choperia convida a banda Velotrol para levantar o público neste sábado. Toda a intensidade do rock e do blues estará presente nos mais de 350 clássicos do repertório da banda, que vão de Creedence e Pink Floyd até Os Mutantes e Raul Seixas. Entrada gratuita até 22h. Depois, R$ 10.

Onde: Lemon Bar e Choperia (rua dos Aimorés, 91, Funcionários)

Quando: sábado, às 21h

Atividade no CCBB aborda a pátria

No dia da Independência do Brasil, o Programa CCBB Educativo promove o projeto Lugar de Criação com edição especial Dia da Pátria, com foco nos símbolos, imagens e cores oficiais brasileiros. A ação artística convida crianças e seus familiares a imaginar novas imagens, emblemas e insígnias que representem o país atualmente e explorar as ideias livremente, por meio de desenhos, recortes e colagens.

Onde: CCBB-BH (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, às 11h e às 15h

Crianças aprendem sobre ditos populares

Os ditos populares povoam nosso imaginário. "Uma andorinha só não faz verão", "a curiosidade matou o gato", "águas passadas não movem moinhos". Essas e tantas outras expressões estão no nosso vocabulário do dia a dia, mas o que está por trás delas? O Espaço do Conhecimento UFMG mostrará a relação entre os saberes populares e a ciência em uma atividade para crianças a partir de 7 anos.

Onde: Espaço do Conhecimento (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, às 18h15

DOMINGO (8)

Filarmônica na Praça da Savassi

O projeto BH é da Gente será especial neste domingo. A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais fará um concerto em plena Praça da Savassi. Sob a direção do regente associado, Marcos Arakaki, a orquestra vai mostrar um repertório variado que tem os ritmos da marcha e da valsa, músicas que povoam a nossa memória, composições inspiradas em histórias reais ou imaginárias, a música que se ouve no cinema.

Onde: Praça da Savassi

Quando: domingo, às 11h

A Orquestra Filarmônica costuma se apresentar gratuitamente em praças

Bairro São Salvador recebe festival

Música, literatura, artesanato, gastronomia, exposições de desenhos e de grafite, blocos de carnaval e atividades infantis estão na programação do Festival Cultural e Gastronômico que a Kolping Padre Teodoro da Vila Belém realizará no domingo. Sérgio Pererê é uma das atrações do evento.

Onde: rua Barbosa, 355, bairro São Salvador

Quando: domingo, a partir das 8h30

Elisa de Sena faz show de lançamento de 'CURA'

Após lançar “CURA”, seu primeiro álbum solo, nas principais plataformas digitais, a cantora mineira Elisa de Sena promove no Teatro Francisco Nunes o show de lançamento do disco. O público vai conferir ao vivo o trabalho abastecido por poesias e inspirações que vão da percussão afro-mineira à música eletrônica. O Coletivo Negras Autoras, as cantoras Maíra Baldaia, Josi Lopes e os músicos Johnny Herno e Hadassa Amaral fazem participações especiais durante o show.

Onde: Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal)

Quando: domingo, às 19h

Experiência sensorial para bebês

O Educativo do Memorial Vale realizará neste domingo uma atividade voltada para bebês entre um e dois anos de idade, e suas famílias. A proposta é responder às perguntas: "O museu é lugar para bebês? Eles podem explorar as histórias que um lugar como esse revela?" A resposta virá com uma atividade lúdica desenvolvida na sala "Casa da Ópera", em que os pequenos e seus pais poderão viver uma experiência sensorial e musical em uma viagem ao barroco mineiro.

Onde: Memorial Minas Vale (Praça da Liberdade)

Quando: domingo, às 11h

Crianças criam jogo sobre superpoderes

Quem nunca se perguntou qual poder gostaria de ter? As crianças adoram fantasiar sobre isso, e o Espaço do Conhecimento UFMG preparou um jogo muito divertido para o próximo final de semana. A atividade Fábrica de Superpoderes convida as crianças a dar asas à imaginação e criar personagens com dons especiais. A garotada usará papéis coloridos, canetinhas, lápis e giz de cera para criar um jogo de cartas sobre os heróis e seus poderes.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: domingo, às 15h

Histórias com super-heróis no shopping

E se "Os Vingadores" fosse um livro infantil? Como essa história seria contada? O projeto "Era Uma Vez - Oficina de Contação de Histórias", realizado todos os domingos no Minas Shopping, vai apresentar uma equipe de super-heróis em uma história cheia de aventuras.

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000, União)

Quando: domingo, às 14h

Cinema francês em Santê

O Cine Santa Tereza recebe, até dia 15, o "FESTiFRANCE 2019 – Mostra Francesa de Cinema". A programação é composta por filmes do cinema independente francês. Uma das motivações da curadoria, idealizada pelo produtor e coordenador do festival, Roberto de Matos, é destacar a produção de grupos minoritários, como os de diretoras mulheres, de forma a discutir a igualdade de gênero no cinema.

Onde: MIS Cine Santa Tereza (rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza – Praça Duque de Caxias)

Quando: vários horários, até dia 15

Aulas de como andar de bicicleta

O projeto "Escola Bike Anjo no Minas Shopping" vai oferecer aulas gratuitas para jovens e adultos aprenderem a pedalar. A ação, que ocorrerá no espaço coberto do estacionamento G2, também contará com massagem gratuita para as 20 primeiras pessoas que chegarem ao local. Os instrutores também vão falar sobre segurança no trânsito para usuários de bicicleta.

Onde: Estacionamento coberto G2 do Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000, União)

Quando: domingo, das 9h às 13h

Apresentação musical, brincadeiras para as crianças e os mais diversos tipos de tira-gostos. O público poderá encontrar várias atrações na Feira de Bicalho, que será realizada na Praça da Estação de Nova Lima. Show com a banda Simples Assim, participação de Chocolate e Mariane Rosa.

Onde: Praça da Estação de Nova Lima

Quando: domingo, das 13h às 20h