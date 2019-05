O cineasta sul-coreano Bong Joon-Ho venceu a Palma de Ouro, principal premiação do Festival de Cinema de Cannes, neste sábado (25), pela comédia Parasite. O diretor já havia disputado o prêmio com Okja, em 2017. O prêmio do júri foi dividido entre o filme futurista brasileiro Bacurau, de Kléber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, e para Les Misérables, de Ladj Ly.



O Grand Prix foi para Atlantique, da atriz e cineasta francesa Mati Diop, primeira mulher negra a concorrer à categoria principal em Cannes. O melhor roteiro foi o de Portrait de la Jeune Fille en Feu, de Céline Sciamma. O melhor ator foi Antonio Banderas, por sua participação em Dolor y Gloria, e a melhor atriz foi Emily Beecham, por sua atuação em Little Joe.



O prêmio de direção foi para a dupla Jean-Pierre & Luc Dardene, por Le Jeune Ahmed. Câmera de Ouro foi para Nuestras Madres, de César Diaz. A menção especial foi para It Must Be Heaven, de Elia Suleiman. E o prêmio de melhor curta foi para The Distance Between Us and the Sky, de Vasilis Kekatos.



O festival, que começou no dia 14 de maio, contou com filmes como Radegund, de Terrence Malick, e Rocketman, de Dexter Fletcher. O filme brasileiro A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, do diretor Karim Aïnouz, venceu o prêmio de melhor filme na mostra Um Certo Olhar. Quentin Tarantino ganhou a Palma Canina por uma cena com um cachorro em seu novo filme, Era Uma Vez Em... Hollywood.