A atriz Brie Larson, que interpreta Capitã Marvel no filme de mesmo nome, surpreendeu os fãs no último sábado, dia 9, ao aparecer em uma sessão do longa-metragem no fim de semana de estreia. Além de entrar em uma sala de cinema para agradecer ao público pela presença, a atriz ajudou a servir pipoca e bebidas no ponto de venda.



"Soube que eu estava em uns copos e sacos de pipoca e vim conferir pessoalmente. Muito obrigada por virem, vocês são incríveis por virem no fim de semana de estreia", disse Brie ao chegar à sala.



O sucesso de Capitã Marvel está comprovado nos números. Somente neste primeiro fim de semana de estreia, o filme arrecadou US$ 153 milhões na América do Norte, com 4.310 locais de exibição.



Brie Larson interpreta Carol Danvers, a piloto que se torna a poderosa Capitã Marvel após a Terra ser envolvida no centro de um conflito galáctico em 1995. O elenco também conta com Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Annette Bening, Clark Gregg e Jude Law. O filme é escrito e dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck.

Leia mais:

Capitã Marvel entra em ação a partir de hoje, enquanto antigos heróis se despedem

'Capitã Marvel’ estreia na 5ª e traz Brie Larson em sua primeira aventura solo