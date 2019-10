O Dia das Crianças não precisa, necessariamente, ser uma data de entrega de presentes. Pode também ser uma oportunidade para a família aproveitar para curtir brincadeiras e momentos de lazer. E não faltam opções para os pequenos se divertirem neste fim de semana. Há eventos gratuitos espalhados por diversas regiões da cidade, com apresentações musicais, teatrais, oficinas e ruas de lazer.

Ah! Mas há opções gratuitas também para os adultos, como a edição de aniversário do Festival Experimente e a mostra de filmes de Brian de Palma no Cine Humberto Mauro. Veja os destaques gratuitos do fim de semana e programe-se:

SÁBADO (12)

Projeto “Oba, é feriado!” traz música e brincadeira em Contagem

O projeto “Oba, é feriado!” ocupa neste 12 de outubro a Praça da Glória, em Contagem. A festa será comandada pela contadora de histórias e cantora Rúbia Mesquita. A grande atração desta edição será o Grupo Trampulim, que apresentará o aclamado musical “Pratubatê”. Com o som dos tambores, o grupo promete fazer uma grande brincadeira. Cada espectador é parte fundamental da apresentação, uma vez que 350 tambores são distribuídos ao público. Haverá ainda apresentação do Palhaço Popó.

Onde: Praça da Glória, Eldorado, Contagem

Quando: sábado, das 9h às 13h

Festival Canção Criança invade o CCBB

De sexta a domingo, o CCBB realiza o Festival Canção Criança, com oficinas, instalações, apresentações musicais e atrações que promovem a interatividade. Algumas atividades do Festival são gratuitas e outras a preço popular. Além disso, o brincante Leo Ladeira resgata brinquedos e brincadeiras antigas e garante a diversão da criançada.

Onde: CCBB-BH (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, a partir das 10h

Palácio das Artes realiza Dia do Pequeno Artista

O Palácio das Artes oferece uma programação inédita e especial dedicada à garotada: o Dia do Pequeno Artista. Os jardins estarão abertos para receber crianças e adultos com apresentações artísticas, atividades formativas e brincadeiras voltadas para os pequenos. O dia começa com o Concerto para Bebês, um espetáculo cênico/musical para primeira infância. Ao meio-dia, o Coral Infanto Juvenil do Cefart apresenta um repertório de obras representativas de diversas fases da história da música vocal. Haverá ainda diversas oficinas.

Onde: Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1.537)

Quando: sábado, das 10h às 17h

Feira do Vinil para todos os gostos

Para os fãs do vinil, Feira do Vinil realiza um evento com shows de Bernardo Dias e Leo Moraes. O evento também reúne brechós e lojas de roupas e musicais.

Onde: Casa de Shows A Autêntica (Rua Alagoas, 1172, Savassi)

Quando: sábado, das 10h às 17h

Sítio do Picapau Amarelo no Minas Shopping

A sala de cinema do Minas Shopping vai, mais uma vez, se transformar em palco para a apresentação de teatro infantil. A clássica história do Sítio do Picapau Amarelo será encenada na sala 1 do Cineart. Depois da apresentação, produzida pela Comando Produções, os personagens vão passear pelo shopping e tirar fotos com os visitantes.

Onde: Minas Shopping (av. Cristiano Machado, 4000, União)

Quando: sábado, às 10h30

Casa Fiat de Cultura abre para criançada

O Dia das Crianças na Casa Fiat de Cultura será marcado por oficinas e brincadeiras que associam memória e diversão e aguçam a criatividade não apenas das crianças, mas de toda a família. Quem participar da oficina "Modelagem – da argila à escultura" vai ter a chance de conhecer, na prática, as etapas de criação e design de um carro. Em outra ação, o público é convidado a construir brinquedos e relembrar brincadeiras infantis que atravessam os tempos. Indicação: a partir dos 8 anos. As inscrições prévias devem ser feitas pela Sympla.

Onde: Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, a partir das 10h30

Projeto Experimente celebra aniversário com rock

O projeto Experimente comemora cinco anos de existência durante a edição deste sábado, que vai contar com cerca de 30 cervejarias. Estão confirmados shows das bandas Poison Gas, Velotrol e Metallica Cover Brasil. Como é Dia das Crianças, o evento também realizará atividades para os pequenos. Entrada: um quilo de alimento não perecível.

Onde: Praça Quatro Elementos (Jardim Canadá, Nova Lima)

Quando: sábado, das 12h às 21h

Verbo Gentileza realiza ações para os pequenos

No Dia das Crianças, o projeto Verbo Gentileza se une ao coletivo Lamparina Centro Cultural em uma ação pop-up especial. O evento conta com diversas atrações para toda a família. O objetivo é promover a integração das crianças da região nordeste de Belo Horizonte em torno da arte e da cultura. A criançada terá várias atividades ao longo da tarde para se divertir. Haverá oficinas de pintura, brincadeiras interativas, além de uma gincana de conhecimento que envolve todos os presentes.

Onde: Rua Geralda Martins Miranda, 239, Maria Goretti

Quando: sábado, às 13h30

MM Gerdau promove conhecimento para as crianças

O MM Gerdau promove várias ações para os pequenos no evento "Se essa rua fosse nossa". Na programação, estão uma contação de histórias, uma oficina sobre metais e uma aula educativa sobre nanotecnologia. Haverá ainda a participação de projetos parceiros.

Onde: Alameda da Educação (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, das 13h às 17h30

Clássicos de Brian de Palma no Cine Humberto

O Cine Humberto Mauro exibe, até 17 de outubro, 20 clássicos do diretor americano Brian de Palma, dos anos de 1970 a 2002. Um dos destaques deste fim de semana é o clássico "Scarface", de 1983, exibido no domingo, às 18h. "Carrie, A Estranha", de 1976, é a atração de sábado, às 16h. A programação completa pode ser conferida aqui.

Onde: Cine Humberto Mauro - Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1537, Centro)

Quando: até dia 17

Espaço do Conhecimento conta o surgimento do mundo

Neste Dia das Crianças, o Espaço do Conhecimento está com programação intensa. Entre os destaques, estão observação noturna, contação de histórias sobre as visões das diversas culturas sobre o surgimento do mundo e passeio pela exposição Energia em Movimento. Somente as sessões no planetário são pagas.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: sábado, a partir das 14h

Praça Floriano Peixoto tem brincadeiras e teatro

Uma série de atividades voltadas para as crianças serão realizadas neste sábado na praça Floriano Peixoto, por meio do projeto “Se essa rua fosse minha… brincando com o Museu dos Brinquedos”. Na programação, estão oficina de construção de brinquedos, brincadeiras tradicionais e um acervo com peças de diferentes épocas. O público também vai se entreter com o espetáculo apresentado pelo Galpão Cine Horto “Uma Surpresa para Benedita”, do Grupo Trampulim.

Onde: Praça Floriano Peixoto (Santa Efigênia)

Quando: sábado, das 14h às 18h

ItaúPower Shopping tem show de semifinalista do The Voice

O ItaúPower Shopping levantou uma programação especial para as crianças entre os dias 12 e 20. Neste sábado, o público conta com oficinas gratuitas com pintura facial, esculturas de balão e salão fashion, além de um show com o Guilherme Mendes (ganhador do último Power Show Kids e semifinalista do The Voice Kids), às 16h.

Onde: ItaúPower Shopping (av. David Sarnoff, 5160, Cidade Industrial, Contagem)

Quando: sábado, a partir das 14h

Espetáculo Quem Prospera Sempre Alcança chega a BH

O espetáculo musical de rua "Quem Prospera Sempre Alcança" encerra a turnê em Belo Horizonte neste fim de semana. A apresentação, dirigida pelo paulista Leonardo Cortez, aborda temas como empreendedorismo, educação financeira e sonhos. A apresentação terá interpretação de Libras.

Onde: Parque Municipal - Praça do Trenzinho (av. Afonso Pena, 1377, Centro)

Quando: sábado, às 11h

Festival Viação Cipó no Shopping Contagem

O Shopping Contagem recebe a segunda caravana do Festival Viação Cipó em comemoração aos 15 anos do programa Viação Cipó. No sábado, as ex-participantes do The Voice Kids Maria Clara e Mariana soltam a voz, a partir das 13h. Já às 21h, a banda de rock mineira Tianastácia toma conta do palco. No domingo, o Clube do Choro se apresenta, a partir das 13hs, e Acir Antão, a partir das 16h. O evento também conta com um concurso gastrônico usando a abóbora como ingrediente principal.

Onde: estacionamento G4 do Shopping Contagem (Avenida Severino Ballesteros, 850, Cabral)

Quando: sábado, das 12h às 22h, domingo, das 12h às 21h

Orquestra Ouro Preto apresenta O Pequeno Príncipe

A Orquestra Ouro Preto realiza apresentação do sucesso infantil "O Pequeno Príncipe" no Centro Cultural Vila Marçola. A adaptação utiliza a linguagem do teatro de bonecos, junto com a música e a narração para contar a história do personagem querido da literatura. Serão distribuídos 200 ingressos 1h antes da apresentação.

Onde: Centro Cultural Vila Marçola (rua Mangabeira da Serra, 320, Aglomerado da Serra).

Quando: sábado, às 18h

DOMINGO (13)

Memorial Minas Gerais Vale traz circo e brincadeiras

O Memorial Minas Gerais Vale apresenta no próximo domingo as palhaçadas e brincadeiras dos palhaços Popó e Cloro, vividos por Paulo Sérgio Pires e Diego Gamarra. Eles farão o espetáculo circense "A Roda Viva" utilizando recursos do teatro de rua, malabarismo, equilibrismo e mágica.

Onde: Memorial Vale (Praça da Liberdade)

Quando: domingo, às 11h

Lugar de Criação traz oficinas e brincadeiras

O Programa CCBB Educativo preparou uma programação especial do projeto Lugar de Criação para interagir com as temáticas da exposição "Paul Klee – Equilíbrio Instável". São diversas oficinas, para crianças e adultos, que estimulam o diálogo com a arte de maneira criativa e lúdica. Neste domingo, tem a atividade "Levar o som pra colorir", que traz a ideia de compor canções efêmeras a partir das formas e cores das obras de Klee e objetos sonoros, brincando de misturar percepções sensoriais.

Onde: CCBB-BH (Praça da Liberdade)

Quando: domingo, às 11h e às 15h

Bombos de Iroko faz show em comemoração ao sete anos

O grupo percussivo Bombos de Iroko celebra os sete anos de existência com um grande arrastão de Maracatu, regido pelo mestre Adriano, nascido na comunidade de Chão de Estrelas, em Recife. A concentração será na Praça Pisa na Fulô e, depois, o cortejo segue para o Bar dos Amigos.

Onde: Rua Patrocínio com Rua Peçanha, Carlos Prates

Quando: domingo, às 14h30

Espetáculo "Piratas do Caramba" no Boulevard

Neste domingo, as crianças vão poder curtir o espetáculo "Piratas do Caramba". No palco, quatro piratas e duas maneiras de encarar a vida. Uma narrativa que aborda temas como amizade, lealdade e a confiança no poder dos sonhos.

Onde: Espaço BeGreen, piso 2 do Boulevard Shopping (av. dos Andradas, 3.000)

Quando: domingo, às 16h

Grupo Quinto apresenta “O Sonho dos Bichos”

Uma programação musical diferenciada será oferecida ao público infantil neste domingo, na praça Floriano Peixoto. O Grupo Quinto apresenta o espetáculo “O Sonho dos Bichos”. Em um ambiente de sonhos, os três músicos, de pijamas, apresentam cenas que orbitam em torno de canções da música popular brasileira e do repertório da música clássica. Em seguida, é a vez de a Orquestra Ouro Preto fazer uma homenagem musical ao livro “O Pequeno Príncipe”.

Onde: Praça Floriano Peixoto (Santa Efigênia)

Quando: domingo, das 16h às 18h

Pato Fu é tema de parque de diversões

Um parque de diversões com brinquedos em formato de instrumentos musicais espera pela criançada no BH Shopping. Oficinas musicais, brinquedos e quatro estações sensoriais estão na programação. O espaço é inspirado no musical "Música de Brinquedo 2", do Pato Fu.

Onde: BH Shopping (BR-356, 3049, Belvedere, BH)

Quando: até domingo, das 14h às 20h

BH é da Gente especial Dia das Crianças

O BH é da Gente realiza uma edição especial para o Dia das Crianças. No evento na Pedreira Prado Lopes, haverá a inauguração do playground com diversos brinquedos, além de pintura facial, oficina de circo e dança de salão. Já na Savassi, terá empréstimo de bicicletas infantis e espaço para praticar esportes. Na Pampulha, terão oficinas de origami e a de dança circular, além de outras atividades. Os destaques da Silva Lobo são camas elásticas, brinquedos infláveis, piscina de bolinha e brincadeiras para toda família.

Onde e quando: Savassi, das 9h às 13h, nos trechos de cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Cristóvão Colombo, bairro Funcionários, região Centro-Sul.

Avenida Guarapari (Pampulha), das 9h às 13h, na avenida Guarapari, no trecho entre a avenida Portugal e a rua Deputado Salim Nacur, no bairro Santa Amélia.

Rua Araribá, das 9h às 13h, na rua Araribá, no trecho entre as ruas Marcazita e Carmo do Rio Claro.

Avenida Silva Lobo, no trecho entre as ruas Xapuri e Garret, nos bairros Grajaú e Nova Granada.