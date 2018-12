A atriz Bruna Marquezine rebateu algumas fãs que lamentavam o término de seu relacionamento com o jogador de futebol Neymar, ocorrido neste ano.



A resposta foi dada quando duas fãs comentavam em uma publicação sobre o casal formado por Neymar e Bruna Marquezine: "Eles odeiam falar de vida pessoal, para mim ele foi um falso do c***". "Né, ficar calado seria bem melhor", respondeu a outra.



Na sequência, a própria Bruna Marquezine respondeu as duas por meio de seu perfil.



"Seria melhor só pra vocês, né?! Que gostam de continuar maquiando a verdade... Fico boba com vocês que sabiam de tudo que acontecia (porque 'fuxicavam' até descobrir) e ainda assim acreditam nesse conto de fadas".



A atriz ainda curtiu outros comentários feitos na publicação. Um afirmava: "não foi conto de fadas, foi um relacionamento normal, vivido por gente de carne e osso".



O outro foi feito por um amigo e maquiador da atriz, Krisna: "Você termina com alguém que está feliz? Se não tá feliz você termina, certo? Inteligência passou longe!".