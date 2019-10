Sucesso de público, passando por diversas cidades do país, o maior bar do Brasil está chegando a BH. Pela primeira vez na capital mineira, o Buteco do Gustavo Lima acontece no dia 19 de outubro, no estádio Mineirão.

Além do anfitrião, o evento contará ainda com a participação de Bruno e Marrone, Matheus e Kauan e Gustavo Mioto.

A edição terá cinco setores para o público poder se divertir: Cadeira Superior, Vip Zé da Recaída, Front Stage Apelido Carinhoso, (sendo estes dois trazem nomes de canções de Gusttavo Lima) Camarote Open Bar Embaixador, e Sense. A abertura dos portões está prevista para às 20 horas. Os ingressos estão esgotados.

Serviço:

Buteco – Belo Horizonte

Atrações: Gusttavo Lima, Bruno e Marrone, Matheus e Kauan, Gustavo Mioto

Data: 19 de outubro - Sábado

Horário: a partir das 20h

Onde: Estádio Mineirão

Endereço: Av. Antônio Abrahão Caram, 1001 - São José, Belo Horizonte.

Ingressos Esgotados

Classificação:

16 Anos: Cadeira Superior, Vip Zé Da Recaida, Front Stage Apelido Carinhoso.

18 Anos: Camarote Open Bar O Embaixador, Espaço Sense.