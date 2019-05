Renata Kuerten vai estrear nesta quinta-feira, (23), às 19h35, no E! Entertainment à frente do programa Um Show de Noiva. Apesar de já ter experiência apresentando o Conexão Models, na Rede TV!, agora no canal pago a modelo internacional encara um novo desafio com o formato da atração que inclui entrevistas para contar as histórias de 20 noivas a procura do vestido do grande dia.



"Cada noiva é única, é muito particular. Algumas são muito bem resolvidas, outras mais inseguras. Às vezes são as amigas que são histéricas, às vezes são as mães. Não existe isso de que toda noiva é igual", contou a apresentadora.



Além do formato do programa, a temática também é uma novidade para a modelo que não se casou. "Desde pequena, nunca tive esse sonho de ser noiva; meu namorado é mais apegado a isso do que eu", contou Renata que namora Beto Senna.



Renata contou que durante as gravações foi surpreendida por uma das estilistas participantes da atração e acabou provando dois vestidos de noiva. "Primeiro, eu experimentei um vestido estilo camisola e não gostei muito. Depois, eu coloquei um modelo bufante lindo, gigante, bem de princesa. Minha reação foi 'uau'! Tirei foto e mandei para o meu namorado e para a minha mãe."



"A Renata traz um frescor e muita naturalidade na condução do programa e apresentando histórias desse momento tão decisivo na vida das convidadas do programa e o fato de que ela mesma ainda não viveu essa experiência, faz de seus comentários mais valiosos", comentou Marcello Coltro, vice-presidente sênior da NBCUniversal Networks e responsável pela programação e produções originais do E! no Brasil e demais países da América Latina.



A modelo conta que aprendeu muito apresentando o programa: "Fazer uma entrevista para contar a história de uma noiva é difícil, porque é um momento muito sensível para elas. Temos que saber até onde ir para não invadir a intimidade da mulher."



Entre as etapas pelas quais passa uma noiva, a apresentadora acredita que a definição do vestido é a mais complicada. "Não sabia que era tão difícil, tão cansativo. É preciso escolher um modelo de acordo com o corpo, que combine com a personalidade. E às vezes no momento em que a mulher coloca o vestido, ela percebe que não era nada daquilo que ela queria."



A temporada apresentada por Renata é a segunda do programa e também vai contar com a participação especial da especialista Constance Zahn. Entre as estilistas de vestido de noiva estão Emanuelle Junqueira, Lourdinha Noyama, Dani Vidiz, Carol Hungria e Luciana Collet.