O cantor e compositor baiano Caetano Veloso, de 79 anos, compartilhou um comunicado em seu perfil do Instagram, no início da noite deste domingo (26), revelando que está com Covid-19.

"Depois de uma semana de resultados negativos para testes diários corretamente exigidos por produções de shows televisivos, Paulinha e eu testamos positivo para Covid-19, na Bahia, aonde chegamos faz 5 dias", diz o artista.

Paulinha a quem Caetano se refere é sua companheira, a produtora e empresária Paula Lavigne, de 52, que foi casada oficialmente com o cantor de 1986 a 2016 (agora estão em "relação estável"). Os dois são pais de Zeca Veloso, Tom Veloso.

Ainda no Instagram, o músico baiano conta que o casal passa bem e que estão vacinados. "O importante é que quem pode deve fazer o teste. E sobretudo que todos se vacinem com as três doses. A pandemia não acabou e a nova variante é muito contagiosa", comenta Caetano Veloso no mesmo post.

O intérprete de sucessos como Sozinho, Você é Linda e O Leãozinho ainda aproveitou a rede social, na qual possui 2,1 milhões de seguidores, para alfinetar o governo brasileiro.

"Inaceitável que o Governo Federal atrapalhe o programa aprovado pela Anvisa da vacinação de crianças. Que o Estado brasileiro se livre desse governo", finaliza Caetano.

