Caio Castro manda beijo para Grazi Massafera e nega estar namorando

Caio Castro mandou um beijo para Grazi Massafera durante a gravação do Altas Horas, da Globo, que será exibido no próximo sábado, dia (26). Após o recado, a plateia reagiu com um "ah" romântico, porque, apesar de negarem que estão namorando, os dois têm compartilhado momentos juntos fora das novelas em que atuam: ele em A Dona do Pedaço e ela em Bom Sucesso.



Os rumores sobre os dois estarem em um relacionamento começaram em setembro

"Eu queria mandar um beijo muito especial para uma pessoa que está assistindo a gente, queria mandar um beijo pra Grazi Massafera", disse o ator no programa, em um trecho divulgado pelo GShow. Clique para assistir.



Nesta quarta-feira, (23), Caio Castro disse, em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, que não está namorando. "Estou feliz, eu sempre estou feliz, namorando ou não. Sou um cara que sei lidar muito bem com a solidão... não com a solidão, mas (com) não ter alguém para dividir, (com não ter) uma namorada", afirmou ele. Perguntado se estava namorando ou não, ele foi categórico: "não estou namorando".



O ator falou ainda sobre relacionamentos. "Eu acho que eu demoro um pouquinho para ir, também para não me machucar. Mas aí, quando eu vou também, aí segura, aí eu me jogo", afirmou. "Se é para se apaixonar, se apaixona de verdade", disse.



Os rumores sobre os dois estarem em um relacionamento começaram em setembro, quando os artistas teriam se beijado na festa de aniversário de Luciano Huck, segundo informou o site Notícias da TV. Desde então, eles têm sido vistos juntos, inclusive passeando de mãos dadas.