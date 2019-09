Camila Cabello usou as redes sociais para divulgar o novo clipe de Liar nesta quinta-feira, (12). A canção faz parte de uma nova fase da cantora. No início do vídeo, ela aparece interpretando uma mulher vivendo uma relação amorosa conturbada. A gravação também conta com a participação dos atores Keynan Lonsdale e Zak Steiner.



Na semana passada, Camila Cabello também fez a divulgação do single Shameless. As canções fazem parte do álbum Romance, que retrata experiências pessoais da cantora cubana.