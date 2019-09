A parceria de Camila Cabello e Shawn Mendes vai além do mundo da música. Na entrevista que a cantora concedeu a revista Elle, a cantora falou sobre a paixão que sente neste momento. "Neste último um ano e meio foi realmente a primeira vez que eu me apaixonei por uma pessoa", disse.



Na entrevista, Camila falou sobre o quanto pretende preservar o relacionamento com Shawn. "O amor é a coisa mais sagrada para mim. Quero sempre sentir que meu amor está entre mim e a pessoa e não pertence a mais ninguém. Por mais que eu ame meus fãs, gosto de viver minha vida o mais normal possível. Em um relacionamento, me sinto desconfortável em convidar todos para participar", desabafou sobre a exposição de um namoro.



Em junho, os dois lançaram uma nova canção em parceria. Señorita é a segunda música em que cantam juntos; em 2015, Camila e Shawn gravaram I Know What You Did Last Summer. O clima de romance em Señorita é tão intenso que os fãs já suspeitavam que o sentimento ultrapassaria a arte.