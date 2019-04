A cantora e compositora Camila Cabello vai experimentar mais uma faceta artística: a de atriz. Em parceria com Kay Cannon, que escreveu A Escolha Perfeita, ela será protagonista em uma nova versão de Cinderela.



Segundo o Hollywood Reporter, a artista não só estrelará no projeto como também estará envolvida na música do filme, produzido por James Corden.



Os detalhes da trama estão sendo guardados a sete chaves, mas a história é descrita como uma releitura moderna do tradicional conto de fadas em que uma menina órfã tem uma madrasta malvada. Aqui, a protagonista também tem uma boa inclinação musical.



Recentemente, a história da gata borralheira inspirou uma versão brasileira com a apresentadora Maisa Silva, Cinderela Pop. O filme estreou em fevereiro e é baseado em um livro de Paula Pimenta.



Nascida em Cuba, Camila fazia parte do grupo Fifth Harmony antes de seguir carreira solo. Ela alcançou o status de superstar com o single Havana e o álbum de estreia Camila.

