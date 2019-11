A atriz Camila Pitanga assumiu, nesta segunda-feira (11), um relacionamento com a artesã Beatriz Coelho. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa da atriz ao colunista Léo Dias.

Camila Pitanga e a artesã Beatriz Coelho estão juntas há um ano

Elas estão juntas há um ano, segundo o colunista, porém a atriz preferiu manter o relacionamento longe dos holofotes. Após uma publicação do jornal 'Extra' sobre o namoro, a assessoria de imprensa de Camila Pitanga confirmou a informação.

O romance entre as duas já havia sido especulado pelos fãs em abril, após alguns stories em que elas apareciam juntas em uma viagem na Europa.

Camila Pitanga está em cartaz em Belo Horizonte com a peça "Por Que Não Vivemos?" até o dia 18 de novembro, no Centro Cultural Banco do Brasil. A apresentação é uma adaptação da obra do dramaturgo russo Anton Tchekhov (1860-1904) que conta a história do professor Platonov.

Na versão com a participação de Pitanga, a peça trata de temas da obra de Tchekhov, como o conflito entre gerações, mudanças internas do indivíduo e o legado para as gerações futuras. Os ingressos podem ser adquiridos através deste link.