Por causa do aumento de casos de Covid em Belo Horizonte e região, o Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc) decidiu adiar a 47ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, uma das principais iniciativas de divulgação da produção teatral no estado.

"Acreditamos que assim, estamos resguardando a saúde e bem estar do público e de todos os profissionais envolvidos no projeto. Em breve divulgaremos nova data para realização do evento", afirmou o Sinparc, em comunicado divulgado nesta terça-feira (5).

Minas Gerais confirmou 4.588 casos confirmados de Covid nas últimas 24 horas e chegou a 556.692 infectados desde março. Em Belo Horizonte, até hoje foram confirmados 64.530 casos da doença, sendo que 3.272 deles se referem a pacientes ainda em acompanhamento (internação ou isolamento domiciliar).