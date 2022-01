epois de oferecer ao público, em 2021, uma programação 100% online, a Campanha de Popularização Teatro & Dança chega à 47ª edição em BH querendo recuperar o clima de outros tempos, anteriores à pandemia. Serão 87 espetáculos de teatro adulto, infantil e de dança, em cartaz até 27 de fevereiro. Vinte e cinco são estreias.

De acordo com Rômulo Duque, presidente do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc), esta edição vem para matar a saudade do público e será especialmente significativa.

“A campanha é um dos principais eventos da cidade. Muitos belo-horizontinos a aguardam como um compromisso do calendário em todo início de ano. O evento reúne um público fiel habituado a acompanhar todas as edições, além de sempre conquistar novos espectadores”.

Protocolos de Segurança

Como o mundo ainda vive a pandemia de Covid e várias cidades do país enfrentam também surtos de Influenza, para que este retorno pudesse ocorrer em segurança o Sinparc está priorizando o cumprimento dos protocolos sanitários orientados pelos órgãos de saúde e pela Prefeitura de Belo Horizonte.

O uso de máscara no teatro será obrigatório por todo o tempo, desde a entrada. Deverão ser observados o distanciamento social e o uso regular de álcool em gel.

Alívio

Para Dilson Mayron, coordenador geral da 47ª Campanha de Popularização Teatro & Dança, o evento acontece em um momento muito importante para os trabalhadores da cena cultural, já que este foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia.

O segmento foi um dos primeiros a precisar interromper as atividades e está sendo um dos últimos a conseguir retomá-las. Atrizes, atores, dançarinos, coreógrafos, figurinistas e técnicos viram a cortina se fechar após a 46ª edição da Campanha em 2020, sem imaginar o que estava por vir.

“Parece um sonho a gente estar voltando, tanto para o público como para os trabalhadores da categoria. No fim de 2020, a gente não imaginava o que estava por vir e foi muito difícil para a categoria”, diz Dílson.

Variedade

Integram a programação espetáculos de drama, comédia, infantis, dança folclórica e dança de salão, contabilizando mais de 70 atrações. Serão centenas de sessões em diversos espaços da cidade.

Para conhecer a relação completa basta acessar o portal: https://www.vaaoteatromg.com.br/ e baixar o arquivo em PDF em que constam os nomes dos espetáculos e as sinopses.

Como nas demais edições, a acessibilidade segue sendo uma das preocupações do evento e, por isso, algumas peças contarão com acessibilidade física, visual e auditiva. Os detalhes podem ser conferidos na programação.

“Nosso objetivo é seguir proporcionando ao público a oportunidade de ter acesso à cultura, de forma democrática e com ingressos a preços populares”, diz Rômulo Duque.

Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pela internet ou nos postos do Sinparc pelo preço popular de R$20. Nas bilheterias dos teatros, os valores na modalidade inteira variam de R$42 a R$60. Além dos principais palcos de BH, o Itaú Power Shopping, em Contagem, também irá receber algumas atrações.

Serviço:

De 13/1 a 27/2

Ingressos vendidos nos postos da Sinparc ou site www.vaaoteatromg.com.br: R$ 20 (qualquer espetáculo)

Pagamento: nos postos, em dinheiro ou no cartão de débito. Dotz e Vale Cultura são aceitos somente no Posto Shopping Cidade. Consultar bandeiras disponíveis. Nas bilheterias, preços variam de R$42 a R$60, de acordo com cada produção.

Posto Shopping Cidade (Estacionamento G5)

Rua Tupis, 337 – Centro

Segunda a sábado das 10 às 19h; domingos, 10 às 18h

Este posto aceita Dotz e Vale Cultura. Consultar bandeiras disponíveis. Sujeito à instabilidade do sistema.

Posto Shopping Pátio Savassi (Piso L3)

Av. do Contorno, 6.061 – Funcionários

Segunda a sábado das 12 às 19h; domingos, 14 às 18h

Ingressos on-line

Mesmo preço dos postos de venda da campanha.

Informações

(31) 3018-4915 (segunda a sábado das 10 às 19h, domingo, das 10 às 18h)

Redes sociais da Sinparc (Faceboo, Instagram e Youtube): @sinparcmg

