A audiência dos programas foi o principal retorno de público que o Casseta & Planeta teve por quase duas décadas, quando o grupo imprimiu um estilo próprio de fazer humor na televisão. “Claro que, quando saíamos na rua, a recepção também era calorosa. Mas não é a mesma coisa quando você está no palco e tem uma reação imediata”, observa Helio de La Peña, um dos cinco “cassetas” remanescentes.

Fazer piadas ao vivo é o que mais motiva o grupo na volta aos teatros, 20 anos depois do último espetáculo montado por eles. Neste sábado, o quinteto subirá ao palco do Cine Theatro Brasil Vallourec, em Belo Horizonte, terceira de nove cidades que receberão “Casseta & Planeta Tour 30 Anxs”.

“Muita gente só conhecia a gente da TV, mas nosso início de carreira foi fazendo shows”, lembra de La Peña.

Foi, aliás, em uma dessas apresentações, que a direção da Rede Globo contratou os humoristas para comandar reportagens especiais durante a transmissão do Carnaval de 1990. “Eles nos propuseram este desafio e aceitamos. Foi a nossa primeira vez à frente das câmeras”, lembra o dono de imitações impagáveis da jornalista Gloria Maria e do cantor Michael Jackson.

Com o sucesso de “Casseta & Planeta Urgente!”, que ficou no ar por 18 anos (1992 a 2010), o grupo não teve espaço mais na agenda para conciliar TV e shows. “Com o programa semanal era impossível pararmos para viajar e apresentar”, registra de La Peña, que prefere não dar “spoilers” sobre o que o público verá no Cine Brasil. Mas adianta que não será nada parecido com stand up, gênero ainda em voga entre os comediantes.

“Stand up tem a cara de algo mais improvisado, como um rascunho. O nosso show tem estrutura, é mais parrudo. Tem projeção, interação com o público e música”, adianta.

Ao lado dele estarão Beto Silva, Claudio Manoel, Hubert e Marcelo Madureira. Não faltará uma homenagem especial a Bussunda, falecido em 2006, além de participação virtual de Reinaldo Figueiredo, hoje mais dedicado a um grupo de jazz.

Ecletismo

Para os saudosistas do programa televisivo, um telão projetará momentos icônicos da turma, que tem no humor sofisticado do grupo inglês Monty Phyton uma das referências. “A gente é muito eclético, indo do Phyton ao humor brasileiro de TV, como Renato Aragão, Jô Soares e Chico Anysio”, registra.

Quando começaram fazendo as publicações “Casseta Popular” e “Planeta Diário”, era uma época de “explosão de criatividade no país, após o fim da ditadura militar”. Para de La Peña, foi um tempo de “romper as amarras”, com o Casseta & Planeta abolindo o bordão e a claque, quando eram redatores do seminal “TV Pirata”, e levando a comicidade para a rua, em “Casseta & Planeta Urgente!”.

Ele frisa que o grupo sempre privilegiou o texto. “O grupo veio da redação. Se não fossem nossas publicações, não teria existido o Casseta & Planeta e os programas”, assinala.