Os canais Fox mudarão de nome a partir de fevereiro, passando a se chamar "Star". O anúncio foi feito na tarde desta quinta (17) pela The Walt Disney Company Latin America.

Com isso, a Fox Channel passará a ter o nome Star Channel, enquanto a Fox Premium mudará para Star Hits. Somente o canal FX não terá o seu nome alterado.

A mudança visa posicionar melhor os canais, voltados para mulheres e homens de 18 a 49 anos. Séries de sucesso como "Os Simpsons", "The Walking Dead" e "This is Us" continuarão na programação.

A Disney confirma para meados de 2021 o lançamento do Star+, serviço de streaming por assinatura de conteúdos de entretenimento para a América Latina.