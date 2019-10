Além do hit "Caneta Azul", o maranhense Manoel Gomes já lançou outra produção autoral. A canção "Eu Vou Deixa de Ser Besta", que conta sobre ter um relacionamento, foi divulgada em 03 de outubro no Instagram, data em que ele entrou na rede social.

Gomes aparece apresentando a nova canção em shows e ao lado do grupo Resenha, com uma versão da música em pagode.

Caneta Azul

O sucesso repentino de Gomes começou após as versões de Caneta Azul criadas por artistas como Wesley Safadão e Rodrigo Faro. Desde então, famosos como Pablo e Alok também gravaram as suas versões do hit. Além disso, o cantor Thiago Brava chamou o dono do viral para subir ao palco e cantar a canção.