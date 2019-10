Além do hit "Caneta Azul", o maranhense Manoel Gomes já lançou outras produções autorais. A canção "Eu Vou Deixa de Ser Besta", que conta sobre ter um relacionamento, é uma delas e foi divulgada em 03 de outubro no Instagram, data em que ele entrou na rede social.

Gomes aparece apresentando a nova canção em shows e ao lado do grupo Resenha, com uma versão da música em pagode.

Caneta Azul

O sucesso repentino de Gomes começou após as versões de Caneta Azul criadas por artistas como Wesley Safadão e Rodrigo Faro. Desde então, famosos como Pablo e Alok também gravaram as suas versões do hit. Além disso, o cantor Thiago Brava chamou o dono do viral para subir ao palco e cantar a canção.