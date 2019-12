Morreu nesta terça-feira (31) o cantor mineiro Juliano Cezar. O artista Cezar teve uma parada cardiorespiratória enquanto se apresentava em um show em Uniflor, interior do Paraná. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, o velório e o sepultamento serão realizados em Passos, no Sul de Minas, onde nasceu. Os horários ainda não foram divulgados.

Juliano Cezar começou a carreira de cantor em 1985, depois de trabalhar como peão de rodeio. Foi ele quem registrou pela primeira vez a composição “Não aprendi dizer adeus”, que depois ficou nacionalmente conhecida nas vozes de Leandro e Leonardo. Por seu primeiro disco, lançado em 1990, ganhou o Prêmiop Sharp de cantor revelação.

Em 2004, ele chegou a ser indicado ao Grammy Latino na categoria melhor álbum romântico.