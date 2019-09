A música como instrumento de cura é o tema explorado pela atriz, cantora e compositora Bruna Caram em “Alívio”, o quinto trabalho dela na carreira. “A ideia do disco é contar como a música já me curou de várias situações, como das opressões do mundo, da minha solidão e dos meus medos”, sublinha a artista, cuja influência musical começou no berço. Explica-se: a avó materna de Bruna era cantora de rádio nos anos 50; o avô paterno, violonista.



Multi-instrumentista, a moça estudou piano desde os sete anos de idade, é formada em música pela Unesp e toca piano, violão, cavaquinho e acordeon.



No show de apresentação do novo trabalho, nesta sexta-feira, no Sesc Palladium, Bruna aposta numa pegada mais intimista e toca vários instrumentos.



O processo de cura através da música fez diferença na autoestima da jovem artista. “O disco é sobre a gente acreditar na gente. Esse é o primeiro passo para lutarmos por aquilo que acreditamos”, ressalta a artista, que nas canções também se debruça sobre temas como feminismo e política.

Para Bruna Caram, as mensagens do álbum ganham ainda mais força no contexto atual do Brasil e do mundo.



“É um momento de muita opressão. Não é à toa que os poderosos estão menosprezando tanto a cultura. Os políticos só conseguem mobilizar as pessoas pela indignação, já a música consegue mobilizar pela sensibilidade e mover multidões”, filosofa.



Para Bruna Caram, a arte é uma potência não somente como um instrumento de mobilização, mas como uma forma de educar as pessoas.



“A arte e a cultura são tão importantes quanto o alimento. Fico chocada que isso venha sendo questionado. A música é educação e é educação o que a gente mais precisa”, pontua.



Disco



O novo trabalho de Bruna Caram traz composições assinadas pela artista, o que foi um desafio durante a produção. “Foi um caminho bem difícil. Eu tinha bastante vergonha de compor. Sempre fui mais letrista, mas os instrumentos me puxaram para perto da composição”, conta.



“Alívio” traz também uma composição de Milton Nascimento. “Para mim, ‘Certas Canções’ é a música chave do disco, porque termino o álbum mostrando como a arte dos outros me toca e me move. Mostro que a música me curaria ainda que eu não fosse compositora e cantora. O contato com ela é a chave”, diz.



Bruna Caram lança o disco “Alívio”, hoje, às 21h, no Teatro de Bolso do Sesc Palladium (av. Augusto de Lima, 420, Centro) Ingressos: R$40