Após seis meses de namoro, a cantora Ludmilla se casou com a bailarina Brunna Gonçalves, nesta segunda-feira (16), em cerimônia discreta. O pedido aconteceu na mesmo dia, durante festa surpresa de aniversário da bailarina.

"Reuni todo mundo que a gente ama, que vive com a gente, que torce para gente, para te fazer um pedido: queria saber se você aceita se casar comigo", perguntou a cantora. A cerimônia, com direito a marcha nupcial e recepção, aconteceu na presença de amigos e familiares do casal.

Nas redes sociais, elas comemoram a união com alguns vídeos do evento e mostrando a aliança. "Casamos", declarou a cantora no Twitter.

A mãe de Ludmilla, Silvana, também usou as redes sociais para compartilhar o momento da assinatura dos papéis. "Que Deus abençoe a vida de vocês, que essa união vença qualquer obstáculo é preconceito que o amor de vocês seja resistência juntas somos mais fortes eu amo o amor de vocês!!!!" (sic), escreveu.

Confira alguns momentos da celebração:

quem me acompanha sabe o quanto eu sou apaixonado na ludmilla, e ver essa mulher feliz e realizada é TUDO PRA MIM, caramba eu tô muito feliz q ela pode se "libertar" e sair do armário q tanto se prendia.... CASAMENTO BRUMILLA gente, é isso LUDMILLA E BRUNNA SE CASARAM pic.twitter.com/Xhm4GKWdET — Christian/+/ 🥬 (@crgcds) December 17, 2019

(*) Amanda Souza sob supervisão de Renato Fonseca​.