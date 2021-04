A cantora Ludmilla rebateu, em seu perfil no instagram, as críticas de que teria influenciado no jogo do reality show "Big Brother Brasil", ao falar contra o racismo em show realizado na casa dos brothers, no final da noite de sábado (3).

Durante a apresentação, ela pediu respeito ao "nosso funk, à nossa cor e ao nosso cabelo", exatamente no dia em que o integrante mineiro João Luiz manifestou incômodo por uma brincadeira de Rodolffo sobre o seu cabelo.

Ela destacou que estava engasgada com uma recente decisão judicial que indeferiu pedido de indenização após Val Marchiori comparar o cabelo da artista a um Bombril durante o Carnaval de 2016.

No programa, Rodolffo vestia uma roupa de homem das cavernas, ajudado por João Luiz, quando comparou a peruca que deveria usar para a prova do Monstro com o cabelo do brohter. O professor de Geografia chorou ao comentar o episódio com colegas.