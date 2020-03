A abertura da programação 2020 do projeto Música na Capela, da Casa Fiat de Cultura, acontece neste domingo (15) com uma homenagem às mulheres. A apresentação gratuita fica por conta do Duo Insight, formado pelas sopranos Liliane Maciel e Vania Nascimento.

No recital “O Palco é delas”, elas convidam o público a conhecer os enredos e as personalidades marcantes de personagens femininas, por meio de árias e duetos de óperas, sempre de forma descontraída. A apresentação conta com as participações da pianista Patrícia Valadã e da atriz Jennifer Rios, que abordará o contexto histórico de cada obra, contando a história e o perfil de cada personagem.

Uma das obras abordadas no recital é “As Bodas de Fígaro”, de Mozart, em que mulheres de perfis e classes sociais acabam se unindo para tramar, com muita sagacidade, um plano inusitado para expor as más intenções do Conde e salvar o casamento de Fígaro e Susanna.

Vania Nascimento é formada em Canto Lírico e integra, há 10 anos, o Coro Sinfônico de São José dos Campos. Foi a única brasileira selecionada, em 2016, para o “British Isles Music Festival”, na Inglaterra.

Liliane Maciel é formada em Canto Lírico e Licenciatura em Música. Ela integrou o Coro Sinfônico de São José dos Campos por oito anos e o Ópera Studio do Vale. Em 2019, foi selecionada para o Festival de Ópera “Ensemble Orquesta Academy”, na Inglaterra, onde participou da montagem da Ópera “A Flauta Mágica”. Atualmente, integra o Coro Concentus Musicum de Belo Horizonte.

Serviço: Música na Capela na Casa Fiat de Cultura (Praça da Liberdade, 10, Belo Horizonte), domingo (15), às 11h. Entrada gratuita

Confira o programa:

Via resti servita – Ópera As bodas de Fígaro – W.A. Mozart (dueto)

Sull’aria – Ópera As bodas de Fígaro – W.A. Mozart (dueto)

Deh viene non tardar – Ópera As bodas de Fígaro – W.A. Mozart (ária)

Por ti miro – Ópera L'incoronazione di Poppea – C. Monteverdi (dueto)

Divinites du Styx – Ópera Alceste – C. W. Gluck (ária)

Intermezzo – Ópera Cavalleria Rusticana – P. Mascagni (instrumental)

Stizzoso, mio Stizzoso – Ópera La Serva Padrona – G.B. Pergolesi (ária)

Oh mio babbino caro – Ópera Gianni Schicchi - G. Puccini (ária)

Prenderò quel brunettino – Ópera Cosi fan tutte – W. A. Mozart (dueto)

Ah, guarda sorella – Ópera Cosi fan tutte – W. A. Mozart (dueto)