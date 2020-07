O fim de semana chegou e, com ele, as lives para divertir quem está em casa. Nesta sexta-feira (10), a vibe sertaneja já começa a tomar conta do YouTube logo às 18h, com "A Maior Live do Universo", que reúne grandes nomes como Jorge e Mateus, Leonardo e Maiara e Maraisa. Já às 21h30, tem Zezé Di Camargo e Luciano.

Mas não só de sertanejo viverão as lives desta sexta. A noite ainda terá o MPB de Roberta Campos e Chico César, o axé pop de Claudia Leitte e o romance interminável e cheio de amor do Roupa Nova. Programa imperdível para a família.

No sábado (11), o destaque vai para as lives de duas mulheres com belíssimas e admiráveis vozes: Zizi Possi e Maria Rita. Às 18h e 19h, respectivamente. No domingo (12), será dia de curtir uma outra poderosíssima voz, a de Margareth Menezes.

Veja a programação abaixo:

10 de julho (sexta-feira)

A Maior Live do Universo (Jorge e Mateus, Leonardo, Maiara e Maraisa e mais) – 18h (YouTube)

Roberta Campos – 19h (YouTube)

Claudia Leitte – 19h30 (YouTube)

Chico César – 20h (ShowlivrePlay) *pago

Roupa Nova – 21h (YouTube)

Zezé Di Camargo e Luciano – 21h30 (YouTube)

11 de julho (sábado)

Mastruz com Leite e Michele Andrade – 15h (YouTube)

Cezar e Paulinho – 17h (YouTube)

Katinguelê – 17h (YouTube)

Zizi Possi – 18h (YouTube)

Silva – 19h (YouTube)

Maria Rita – 19h (YouTube)

Wesley Safadão e Xand Avião – 20h (YouTube)

Belo – 21h (YouTube)

Furacão 2000 – 22h (YouTube)

12 de julho (domingo)

Diogo Nogueira – 12h (YouTube)

SuperLiveNerd Rock – 18h (YouTube do site Omelete)

Margareth Menezes – 19h (YouTube)

