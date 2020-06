Mais um fim de semana em casa, outro fim de semana de lives. No entanto, o calendário desta sexta-feira (5) e dos próximos dois dias está bem mais "magrinho" que os dos recessos anteriores. É que, na semana que vem, além do feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (11), é o Dia dos Namorados, no 12 de junho, e vários artistas brasileiros resolveram "guardar" suas lives para a data dos apaixonados.

Mas, mesmo assim, não faltará diversão para quem ficar ligado no YouTube e em outras redes sociais durante a folga. Tem de axé a pop, de pagode ao sertanejo. E, nesse meio, os mineirinhos do Jota Quest, na segunda live da banda na quarentena, que acontece neste sábado (6), às 20h, pelo canal deles no YouTube. Imperdível!

Confira a programação:

5/6, sexta-feira

Mano Walter – 20h (YouTube)

Marcelo D2 – 20h (YouTube)

Ponto de Equilíbrio – 21h (YouTube)

6/6, sábado

Bell Marques – 18h (YouTube)

Zé Neto e Cristiano – 18h (YouTube)

Jota Quest – 20h (YouTube)

Fernando e Sorocaba – 21h (YouTube)

Hugo e Guilherme – Logo após a live de Zé Neto e Cristiano (YouTube)

7/6, domingo

Inimigos da HP – 14h (Ingresse.com)

Thaeme e Thiago – 16h (YouTube)

Mumuzinho – 18h (YouTube)

Villa Mix Modão (YouTube)