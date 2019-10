Carla Vilhena decidiu apagar uma publicação que fez no Twitter nesta segunda-feira, (28), criticando a cobertura sobre a morte do diretor Jorge Fernando, durante a apresentação do Jornal Hoje, na TV Globo, conduzido por Maju Coutinho. Além disso, a ex-funcionária da emissora disse que a repórter Raquel Honorato "precisa de uma fono urgente".



Jorge Fernando morreu aos 64 anos, vítima de aneurisma. Carla Vilhena não trabalha mais da Globo desde janeiro de 2018, quando pediu demissão após 34 anos.



Após a repercussão negativa da crítica a Maju, a jornalista publicou um pedido de desculpas. "Cometi um erro de avaliação. O que achei que poderia ser uma dica para apresentação acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro. Muitas pessoas entenderam assim. Por isso, peço humildemente desculpas pelo erro. E a Maju, desejo mais sucesso", escreveu Carla na madrugada desta terça-feira, 29.



Maju ainda não se manifestou sobre o assunto. Ela assumiu a bancada do Jornal Hoje no fim de setembro, no lugar da jornalista Sandra Annenberg.



Muitos seguidores de Carla Vilhena estranharam a manifestação da jornalista com as críticas à ex-colega de emissora. "Na boa, nunca vi esse tipo de comentário com outros jornalistas", escreveu uma internauta. "Dicas e críticas construtivas são feitas no particular. Do contrário, é somente uma forma de 'se aparecer' ou tentar humilhar alguém na web", comentou outro seguidor.

Cometi um erro de avaliação. O que achei q poderia ser uma dica para apresentação acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro, a @majucoutinho . Muitas pessoas entenderam assim. Por isso, peço humildemente desculpas pelo erro. E à Maju, desejo mais sucesso. — Carla Vilhena (@carlavilhenaa) October 29, 2019