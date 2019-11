Aos 83 anos, o apresentador do programa A Praça É Nossa, do SBT, estreou esta semana o Canal do Carlos Alberto. A ideia é contar histórias engraçadas vividas por ele com seus amigos, além de revelar curiosidades e bastidores de seu tempo de TV.



Os episódios serão publicados a cada 15 dias. No primeiro, que foi ao ar na segunda, 4, Carlos Alberto de Nóbrega fala da vez em que ajudou o amigo Silvio Santos a trazer para São Paulo um Dodge 1930 conversível, que ele havia comprado do jogador Emmanuele Del Vecchio. Foram muitas aventuras até conseguirem chegar a São Paulo, vindos de Santos.



Veja aqui o vídeo do primeiro programa: