"Monobloco", "Baianas Ozadas", "Havayanas Usadas", "Então, Brilha!" e "Alô, Abacaxi", só para ficar em alguns exemplos. Esses são apenas alguns dos 54 blocos que prometem agitar o fim de semana na capital. Nem mesmo a previsão de chuva desanima os preparativos do pré-Carnaval da maioria dos blocos, já que a previsão é de muitos foliões nas ruas. Vale lembrar que faltam menos de 30 dias para a festa momesca.

Baianas Ozadas realiza três ensaios neste fim de semana

A maioria dos ensaios têm entrada gratuita. Porém, em alguns é cobrada uma taxa para ajuda nos custos dos desfiles.

Para as datas oficiais, são esperados 5 milhões de pessoas na cidade. Ao todo, 453 blocos farão 520 cortejos. Desses, 133 desfilam pela primeira vez.

Cancelados

Diante das últimas chuvas, sete blocos optaram por cancelar apresentações. Nesta sexta-feira (24) a decisão havia sido tomada por "Garotas Solteiras", "Clandestinas", "Chama o Síndico e Baianas Ozadas" e "Andacunfe". No sábado (25), os blocos "Garota eu vou pra Califórnia" e "Vexame" também optaram por suspender os ensaios. Além disso, os eventos "Carnaval Sensualiza Beagá + Beiço do Wando" e "Carnarock" serão adiados.

Confira a programação dos ensaios confirmados:

Sexta-feira (24)

Roda de Timbau

Ingressos por R$ 10

18h30

Samba Queixinho (av. do Contorno, 1328 - Floresta)

Estagiário Brass Band

Gratuito

19h30

Viaduto Santa Tereza

Monobloco

Ingressos por R$ 30 no link

20h às 3h

Distrital (rua Opala - Cruzeiro)

Baiana Ozadas

Ingressos no link

22h

Adega Alambique (rua das Acácias, 549 - Vale do Sereno - Nova Lima)

Tira o Queijo

Gratuito

23h

Rua Arão Reis

Sábado (25)

Tapa de Mina

Ingressos por R$ 5

9h30

Armazém do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

Zoodíaco + Regalório (Cortejo)

Gratuito

9h30

Praça México

Baianas Ozadas

Ingressos por R$ 10 na entrada

10h às 13h

A Fábrica (av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

Asa de Banana

Gratuito

10h30

Novo Barracão do Queixinho (av do Contorno, 1328 - Floresta)

Haja Amor

Gratuito

12h às 14h

Armazém do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

Carnagay

Gratuito, ingressos pelo link

12h às 20h

Rua dos Guajajaras, 1793 - Barro Preto

Batuque Coletivo e Pinto no Lixo

Gratuito até às 13h - retirada dos ingressos pelo link. Após R$ 10

A partir de 12h

Arena Espeteria (av. Portugal, 4514 - Itapoã)

Tchanzinho Zona Norte

Gratuito

13h

Choperia Guarani (av. Waldomiro Lobo, 1589 - Guarani)

Rocknejo

Gratuito

14h

Armazém do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

Tiete da Ivete

Gratuito

14h

AMA - Associação Mais Acessível (av. Andradas, 2808 - Santa Efigênia - Próximo do Boulevard Shopping)

Clandestinas

Ingressos por R$ 10

14h

Yanã (rua Niquelina, 765 - Santa Efigênia)

Batiza + Cinara

Ingressos por R$ 20 no link

14h às 22h

Lab (avenida do Contorno, 6342 - Savassi. Esquina com Getúlio Vargas)

Então, Brilha!

Ingressos por R$ 20 no link

14h às 23h

Catavento Cultural (rua Ozanam, 700 - Ipiranga)

Queixinho

Gratuito

14h30

Samba Queixinho (av. do Contorno, 1328 - Floresta)

Daquele Jeito

Gratuito

15h

Viaduto Santa Tereza

Com Sagrados

Gratuito

15h

Déjà Vu 22 (rua Nelson, 22 - União)

Lua de Crixtal

Gratuito

16h30

Armazém do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

Xibiu

Gratuito

16h30

Arena 7 (av. Heráclito Mourão de Miranda, 907 - Alípio de Melo)

Alô, Abacaxi

Ingressos a partir de R$ 20 no link

23h

LOL BHZ (Rua dos Inconfidentes, 1141 - Funcionários)

Domingo (26)

Bloco do Faraó

Ingressos a partir de R$ 10 no link

9h às 14h

A Fábrica (av. Tereza Cristina, 295 - Prado)

Bloco da Esquina

Gratuito

10h

Déjà Vu 22 (rua Nelson, 22 - União)



Bethânia Custosa + Axé llê + Buritis Guimarães Rosa

Gratuito

10h

Parque Jean Jacques Cousteau (rua Augusto José dos Santos, 366 - Estrela do Oriente)

Juventude Bronzeada

Gratuito

10h

CRJ (rua Guaicurus - Centro)

Volta, Belchior

Ingressos por R$ 5

10h

Mercedes Bar (rua Tomé de Souza, 999 - Savassi)



Andacunfe

Gratuito

10h

Rua Castelo Novo, 6 - Santa Efigênia

Alfredin

Gratuito

11h às 14h

Butiquim Vila Rica (rua Vila Rica, 637 - Padre Eustáquio)

Truck do Desejo

Gratuito

11h

Armazém do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

Do Seu Bento a Dona Lúcia

Gratuito

12h

Metrópole Bistrô Bar (Praça Arcângelo Maleta, 123 - Loja 6 - Santa Lúcia)



Bateria Majestosa

Gratuito

12h

Quadra do Cidade Jardim (rua. do Mercado, 40 - Conj. Santa Maria)

Embriagalo

Gratuito

13h

Pulero (av. Francisco Sá, 76 - Prado)

Alô, Abacaxi e Lavô, tá Novo

Gratuito

A partir das 13h

Juramento 202 (rua Juramento, 202 - Pompéia)

Transborda

Gratuito

14h

ABC do Espeto (rua Leni Amaral, 360 - Novo Progresso)

Afoxé Bandarerê

Gratuito

14h

Itararé, 566 - Concórdia

Filhos da PUC

Ingressos por R$ 20 no link

14h

O Rei Raja (Av. Raja Gabáglia, 1201 - Luxemburgo)

Bartucada + Baianeiros

Ingressos a partir de R$ 20 no link

14h

Quadra da Bartucada (av. Dom Pedro II, 3337 - Padre Eustáquio)

Carna Flora

Gratuito

14h

Av. Professora Gabriela Varela, 1455

Bloco do Marcão

Ingressos por R$ 15

14h

Quintal do Chalé (Buritis)

Chega o Rei

Gratuito

14h

Praça Chuí

Pisa na Fulô e Bloco da Fofoca

Ingressos a partir de R$ 20 pelo link

15h às 22h

Distrital (rua Opala - Cruzeiro, Belo Horizonte)

Havayanas Usadas

Ingressos a partir de R$ 10 pelo link

15h30 às 18h

A Fábrica (av. Tereza Cristina, 295 - Belo Horizonte)

Me Beija Que Sou Pagodeiro

Entrada gratuita até às 17h pelo link. Após R$ 10.

15h

Choperia Guarani (av. Waldomiro Lobo, 1589 - São Bernado)



Baianas Ozadas

Ingressos por R$ 15

15h

Rust Music Bar (av. Professor Mário Werneck, 50 - Buritis)

Da Língua

Gratuito

16h

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1745

Baque Humaitá

17h30

Armazém do Campo (av. Augusto de Lima, 2136 - Barro Preto)

*Amanda Souza, sob supervisão de Renato Fonseca