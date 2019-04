A atriz Carolina Dieckmann, de 40 anos, parabenizou o seu filho, Davi Frota, pelo aniversário de 20 anos nesta terça-feira (16). O rapaz é fruto do relacionamento dela com o ator Marcos Frota.



"Filho, hoje você faz 20, a idade que eu tinha quanto tive você. Nasci com você, filho. Nasci mãe e essa é a coisa mais bonita, profunda e definitiva da minha vida", escreveu a atriz no Instagram.



Na declaração, Carolina disse que o jovem lhe mostrou a importância de levar a vida com a amor. "Sou seu ninho e fico aqui olhando você voar, vibrando com as suas voltas e agradecendo toda vez que você pousa", completou.



Personalidades como Selton Mello, Fernanda Gentil e Regina Casé parabenizaram os dois e elogiaram a relação da atriz com o primogênito. Ela também é mãe de José Worcman, de 11 anos.



Veja a publicação:

Leia mais:

Campeã do 'BBB 19' presta depoimento por intolerância religiosa no Rio

Dois filmes mineiros entram no catálogo da Netflix

Kit Harington se 'engasga' em cena de beijo com Emilia Clarke; assista ao vídeo