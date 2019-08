Caminhar e contemplar as paisagens e o conjunto arquitetônico da orla da Pampulha. Essa é a proposta do projeto "Caminhos Arquitetônicos", da Casa do Baile, que realiza um roteiro cultural no entorno do Patrimônio Cultural da Humanidade. Os passeios ocorrem nas quintas-feiras, dias 29 de agosto e 19 de setembro.

Durante o trajeto são mostradas fotografias antigas das paisagens, para que os visitantes refllitam sobre as modificações que aconteceram no local. A atividade é guiada por um profissional da Casa do Baile.

No mês de agosto, o trajeto acontece da Casa do Baile à Igreja de São Francisco de Assis, Igreja da Pampulha, das 14 às 17 horas. Já em setembro, o percusso começa no Museu Casa Kubitschek até a igreja, no mesmo horário.

A atividade é indicada para todas as idades, mediante inscrição prévia pelo e-mail cb.fmc@pbh.gov.br. As vagas são limitadas.

Casa do Baile

Idealizada por Juscelino Kubitschek e projetada por Oscar Niemeyer na década de 1940, a Casa do Baile pertence ao Conjunto Moderno da Pampulha. O local abriga exposições, publicações, mostras, seminários, encontros e ações educativas.

SERVIÇO:

Projeto "Caminhos Arquitetônicos"

Avenida Otacílio Negrão de Lima, 751, bairro São Luís

Nas quintas-feiras 29 de agosto e 19 de setembro, a partir das 14h

*Amanda Souza sob supervisão de Flávia Ivo