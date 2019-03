Comemorado mundialmente nesta quarta-feira (20), o Italian Design Day (em tradução livre Dia do Design Italiano) será marcado pela palestra “Uma viagem pelo design Italiano em dez histórias”, na Casa Fiat de Cultura e do Consulado da Itália.

No evento, a especialista em design e jornalista Chiara Alessi irá abordar desde o nascimento da famosa cafeteira Moka Bialetti a outros ícones do Made in Italy. Imagens de arquivo, vídeos e histórias pessoais serão os ingredientes desta conferência. O evento é gratuito, com tradução simultânea, e será realizado das 19h30 às 21h.