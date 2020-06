A organização da Casacor Minas Gerais (mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo) anunciou nesta sexta-feira (26) que a edição deste ano do evento, programada para outubro, foi adiada para o primeiro semestre de 2021 devido à pandemia de Covid-19. Em contrapartida, o evento deverá realizar uma semana virtual de conteúdo ainda neste ano.

Em nota, os diretores da mostra, Eduardo Faleiro e Juliana Grillo, informaram que a decisão foi difícil, mas necessária diante do momento atual. O evento estava programado para iniciar em 6 de outubro e encerrar em 8 de novembro no Palácio das Mangabeiras, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

"O momento requer cuidado e reflexão e a Casacor Minas, a maior e mais completa mostra do Estado, tem papel fundamental no fomento do mercado e na promoção de conceitos que destacam a relação com a casa e com o viver na contemporaneidade", informaram os organizadores, em nota.

Apesar do adiamento do evento, a organização da Casacor Minas informou que programa para 2020 uma ação virtual, com uma semana de conteúdo, aberto ao público, com temas voltados às áreas de arquitetura, design de interiores e paisagismo.

"A direção reconhece todos os esforços e apoios recebidos e lamenta os eventuais transtornos e frustrações que essa decisão possa vir a causar aos parceiros, fornecedores, colaboradores, ao público e a toda a cadeia produtiva envolvida na execução do evento", finalizou o texto.