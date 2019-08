Imagine um show que reúna Cazuza, Renato Russo e Raul Seixas. É com essa missão memorável que "Os Imortais", com Valério Araújo, Dario Aaron e Ayrton Ramos, chega a Belo Horizonte na próxima quarta-feira (14), véspera de feriado, às 21hs, no Palácio das Artes.

De acordo com os idealizadores, o espetáculo tem em seu DNA a era de ouro do rock brasileiro, unido ao melhor da poesia e emoção. Na apresentação, espaço para um roteiro de leituras de canções desses artistas, remetendo o público as suas melhores lembranças.

"Os Imortais" já foi apresentado em diversas regiões do país, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, e agora chega na capital mineira.

SERVIÇO:

14 de agosto - quarta-feira (véspera de Feriado)

Local: Palácio das Artes (Av Afonso Pena, 1537, Belo Horizonte / Minas Gerais)

Horário: 21 horas

Valores: a partir de R$ 50,00

Ingressos: na bilheteria do Palácio das Artes ou Ingresso Rápido