Para papais e mamães que não vão viajar em janeiro ou estarão em Belo Horizonte para visitar a família no fim de ano, a programação infantil de férias do CCBB-BH é uma ótima pedida para levar crianças e bebês. Espetáculos do Grupo Eranos – Círculo de Arte, de Santa Catarina, encantam pela plasticidade e abordagem tecnológica, mas interativa, que mescla recursos audiovisuais e multimídia voltados para os pequenos.

A programação vai de 4 a 27 de janeiro, mas os ingressos já podem ser adquiridos. As sessões, que ocorrem às 15 e 17h, fazem parte da programação infantil de férias do projeto Cena Criança, do CCBB-BH. Indicados para crianças a partir de 1 ano e em fase de alfabetização, os trabalhos são um convite a uma experiência interativa e sensorial a partir do uso de ferramentas digitais.

Em “O Barquinho Amarelo”, por exemplo, novo espetáculo do grupo, são utilizados recursos que promovem uma ponte entre gerações, oferecendo ao público brincadeiras, imagens e sons da infância no interior, todos permeados pelo que é comum a todas as crianças: a imaginação.

Em “Pô! Ema – Criação Poética com Crianças”, o público é convidado a ajudar uma escritora em crise a criar poemas, pois os velhos estavam sendo comidos por Ema – projeção digital interativa.

“A tecnologia é um elemento presente na vida do homem contemporâneo e pode ser usada de maneira criativa. Compreender as possibilidades dela na construção de experiências com crianças é parte de um processo de entendimento sobre a própria contemporaneidade”, explica a atriz e psicóloga Sandra Coelho, fundadora do Grupo Eranos, que tem como diferencial o uso inovador de projeção digital no teatro para a primeira infância.

Serviço:

Eranos – Círculos de Arte no Projeto Cena Criança do CCBB BH

De 4 a 27 de janeiro, no CCBB- BH Ingressos à venda a R$30 (inteira) R$15 (meia) na bilheteria do CCBB, de quarta a segunda-feira, das 10h às 22h, ou no eventim.com.br

Informações: @ccbbbh e @eranoscirculodearte