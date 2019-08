A primeira edição do projeto “Modos de ver” acontece amanhã, das 10h às 12h30, e celebra a relação entre BH e culinária. Os participantes farão um passeio pela cidade e terão a chance de aprender sobre gastronomia e comensalismo como produção de cultura. Serão visitados o Café Nice e o Café Palhares – o último faz sucesso com o prato kaol (foto). Haverá apresentação da biografia dos locais, da história deles com a cidade e com o tema do patrimônio imaterial. Inscrições gratuitas, prévias e obrigatórias em www.ccbbeducativo.com. O programa é para maiores de 18 anos. Recomenda-se ao público utilizar roupas e calçados confortáveis e levar água.