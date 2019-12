Charles, do Ceará, foi o grande campeão da final nacional do Duelo de Mcs, realizado neste domingo (15), na Praça da Estação, em Belo Horizonte. Com a bandeira de seu Estado amarrada ao pescoço, o artista de Juazeiro do Norte se mostrou um dos destaques do freestyle no país. Ele recebeu um prêmio de R$ 15 mil em dinheiro.

Contando com 16 concorrentes, a Grande Final do Duelo de MCs Nacional 2019 integrou a programação oficial do aniversário de 122 anos de Belo Horizonte. Os finalistas foram escolhidos durante um processo seletivo que envolveu mais de 3 mil MC's de 300 cidades. As seletivas aconteceram em todas as regiões entre os meses de maio e novembro.