Nesta quinta-feira (20) e no domingo (23), a Feira de Artesanato do Mineirinho celebra o Natal em programação com entrada franca. Nesta quinta-feira, as festividades começam às 17h, com show sertanejo, enquanto que, no domingo, iniciam às 13h. Na antevéspera do Natal, apresentações de pop rock, samba e pagode com as bandas “Chinela Veia”, “Diga Lá” e “Mais 80”. O Mineirinho fica na avenida Antônio Abrahão Caram, 1.000 – bairro São José, na região da Pampulha. O estacionamento é gratuito.