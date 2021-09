O mês de agosto chegou ao fim e, ao longo desses 31 dias, vários casais famosos queridinhos pelo público anunciaram o término do relacionamento, como Caio Castro e Grazi Massafera, Whindersson Nunes e Maria Lina e Luísa Sonza e Vitão.

Relembre 10 casais que "não resistiram" ao mês de agosto:

1- Caio Castro e Grazi Massafera

Os globais se pronunciaram no último final de semana de agosto sobre o fim do namoro. Em uma publicação em suas redes sociais, o ator Caio Castro confirmou o término negando que houve traição e pediu respeito ao momento.

"Nunca fomos de falar da nossa relação. Nunca expusemos muita coisa sobre nós e não será agora que irei alimentar esse tipo de reportagem. Mas inventar uma história de traição passa da falta de respeito. Decidimos nos separar por motivos nossos, fomos maduros e respeitamos, antes de mais nada, nosso amor", disse ele. "E se eu puder pedir alguma coisa, gostaria de pedir respeito pelo momento que estamos passando. Eu e Grazi. Boa semana a todos", escreveu.

2- Whindersson e Maria Lina

Whindersson Nunes e a estudante de Engenharia Maria Lina Deggan anunciaram no dia 13 deste mês o término do noivado. No Instagram, o humorista escreveu: "É triste dizer e nem sei por que tenho que dizer, mas eu e Maria não estamos mais juntos".

Maria pediu para que os fãs não procurassem um culpado pelo fim: "Eu e Whindersson não estamos mais juntos, mas nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Esperamos que vocês respeitem nossa decisão, e acima de tudo, não procurem um culpado". Eles estavam juntos desde novembro do ano passado.

3- Luísa Sonza e Vitão

Luísa e Vitão assumiram o namoro em setembro de 2020 e, desde então, sofreram inúmeros ataques nas redes sociais. Ex-mulher de Whindersson, Luisa confirmou o fim do romance no dia 20 desse mês.

“Não queria o término, mas entendo que fica difícil qualquer relação se manter em meio à pressão e ao ataque que vivemos nos últimos tempos. Tudo isso me dói de uma maneira que vocês nem imaginam, mas quero o bem dele mesmo que tenha que ser longe de mim”, declarou.

4- Duda Reis e Bruno Rudge

O casal estava junto há dois meses e confirmou o fim do relacionamento por meio de nota enviada pelas assessorias no domingo (29).

"Duda Reis e Bruno Rudge decidiram, em comum acordo, terminar o relacionamento amoroso. Porém, a ótima e ímpar relação entre ambos e suas respectivas famílias, permanece", dizia o comunicado.

5- Dennis DJ e Bárbara Falcão

No dia 18 deste mês, através do seu Instagram, Dennis DJ anunciou o término do relacionamento com a atriz Bárbara Falcão, com quem estava casado desde 2008.

"Em respeito ao nosso público, que vai do trabalho à família, viemos dividir com vocês uma mudança em nossas vidas. Após 13 anos, chegou ao fim o nosso relacionamento. Chegou o momento de seguirmos por caminhos diferentes. Seguimos com o nosso maior presente, o nosso filho, Dennis, fruto desses anos de união. Aproveitamos para agradecer a todos o carinho e a compreensão", postou o músico em suas redes sociais.

6- João Guilherme e Jade Picon

Há três dias, o filho do cantor Leonardo, o ator João Guilherme, anunciou que o namoro com a influenciadora Jade Picon chegou ao fim após três anos.

"Obrigado por tanto. Como todos ciclos em nossas vidas, hoje se encerra o mais especial pra mim. Eu amei dividir esses últimos 3 anos da minha vida com você, pode saber que mudei e aprendi muito", disse em sua rede social.

"Obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses 3 anos. Te desejo tudo do melhor. Amo você", escreveu Jade em uma publicação no Instagram.

7- Naiara Azevedo e Rafael Cabral

A cantora Naiara Azevedo divulgou, na sexta-feira (27), o término do casamento de 9 anos. “Não existem palavras para expressar o sentimento de ver uma relação chegar ao fim. Mas, existe um momento onde precisamos olhar para nós mesmos e ressignificar algumas coisas”, escreveu.

"Entendemos que esse seria o melhor caminho no momento. Até porque, mesmo existindo amor, nós também queremos ver o outro feliz acima de tudo. Não tem briga, nem desrespeito; apenas decidimos assim, em comum acordo", escreveu Rafael.

8- Simaria e Vicente Escrig

A cantora Simaria anunciou o fim do casamento de 14 anos com Vicente Escrig no dia 16 deste mês. “Comunico a todos que o meu relacionamento com Vicente chegou ao fim após 14 anos. Foi uma decisão pensada com muita clareza. Tivemos momentos lindos juntos e dois filhos maravilhosos que são as nossas maiores riquezas. Peço a Deus que o Vicente seja muito feliz, pois ele merece. Quero agradecer desde já o apoio de todos. Pretendo, a partir de agora, ser ainda mais feliz, mesmo sem o homem que amei muito um dia“, finalizou.

9- Mariana Ximenes e Victor Collor

Após dez meses de namoro, o namoro entre Mariana Ximenes e o fotógrafo Victor Collor chegou ao fim. O relacionamento começou de maneira virtual durante a pandemia. Ambos, que sempre mantiveram toda a restrição sobre a relação nas redes sociais, não revelaram o motivo da separação, anunciada em 25 de agosto.

10- Titi Muller e Tomás Bertoni

No dia 14 de agosto, a apresentadora Titi Muller e o músico Tomás Bertoni anunciaram o término após dois anos de casamento.

Pelo Instagram, a apresentadora comunicou que a decisão já havia sido tomada há alguns meses.

