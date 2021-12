O apresentador Celso Portioli usou o Instagram nesta terça-feira (28) para informar os fãs que está com um câncer na bexiga, descoberto ainda em fase inicial. Aos 54 anos, ele disse que passou por uma cirurgia em dezembro e que vai fazer mais um tratamento.

"Tive um câncer de bexiga que foi encontrado na fase mais precoce possível num exame de rotina. Foi feito um procedimento endoscópico pra remoção desse pólipo. E agora, eu vou ter que fazer um tratamento intravesical, que é dentro da bexiga. Uma imunoterapia, chamada BCG", afirmou.

Otimista e animado por meio de um vídeo de cerca de cinco minutos, Celso ainda disse que a chance de cura é próxima de 100%, e que vai levar vida normal durante o tratamento.

“Chance de cura próxima de 100% e durante meu tratamento, vida absolutamente normal, fazendo o que sempre fiz. Estou otimista e com muita fé em Deus que tudo já ‘deu’ certo!", contou.

Ele ainda agradeceu o apoio da família e da equipe médica: "obrigado a minha esposa, filhos, família, ao meu amigo Joaquim e outros queridos amigos que me apoiaram emocionalmente, gratidão aos médicos, fui e estou sendo acolhido de uma maneira muito especial”, disse.

Na filmagem, o apresentador também explicou que pensou se contava ou não sobre o problema antes da virada do ano. “Muitos amigos meus não sabem, tem parente que não sabe”, declarou. Ele diz que prefere terminar 2021 com a notícia da doença do que começar 2022 com ela.

